亚股和油价下滑 投资者等待美国就业数据

路透8月31日 - 亚洲股市周三下滑，跟随美国股市温和跌势，投资者等待美国就业数据，以寻找有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否最早在9月升息的更多线索。

美联储很快升息的可能性升高，提振美元兑日圆等主要货币上扬。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%，交易商静待周五将出炉的美国8月非农就业报告；此前美国发布了一连串强劲经济数据，美联储官员也发表了强硬言论。该指数8月仍有望上涨1.8%。

“美联储有可能引领全球央行逐步结束当前的刺激政策阶段，这令投资者对推升股价到更高估值心存警惕，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。

日股日经指数.N225上涨0.8%，本月可望收高1.7%，因美元在隔夜市场受美国良好数据提振走强，导致日圆下跌，由此支撑了日本股市。日本疲弱的国内数据提升了日本央行进一步放宽政策的前景，亦支撑股价。

日本7月工业生产增长陷入停滞，凸显出工厂生产活动的脆弱，也不及分析师原本预期的增长0.8%。

但周二公布的数据显示，7月日本家庭支出跌幅低于预期，失业率触及20年低点，为决策者带来一些希望。

日本央行审议委员布野幸利周三表示，央行将充分利用现有政策工具，以确保国内家庭和公司彻底消除通缩心态。

BK资产管理外汇策略董事总经理Kathy Lien称，“尽管最新公布的日本经济数据不错，7月失业率改善，零售销售强劲增长，但日本官方明显仍因日本经济成长疲弱而泄气，”

中国股市涨跌互见，沪深300指数.CSI300涨0.1%，沪综指.SSEC跌0.1%。本月这两个指数料将分别累计涨3.5%和3.1%。

香港股市恒生指数本日已涨0.1%，8月料将升5.3%。

美元兑日圆持稳在102.96日圆，隔夜一度升至103.135日圆，为7月29日以来的最高水平。

Lien在报告中写道，倘若美元兑日圆突破103.50日圆，下个阻力位则在104日圆。

美元指数小跌0.1%至95.937，依然接近隔夜高点96.143，这是自8月初以来的最高点。该指数月线有望上涨0.4%。

欧元兑美元小涨0.1%至1.1158美元，8月月线小跌0.1%。

美国股市周二下跌，受苹果(AAPL.O)挫跌拖累，此前反垄断监管机构要求苹果公司向爱尔兰政府支付大约145亿美元税款。

标准普尔500指数.SPX在五个交易日中第四度下跌，不过距离本月稍早所创纪录收盘高位还不到1%。

金融股上涨缩限了跌势，升息令金融股利润受益。

根据路透对89名分析师调查的预估中值，周五的非农就业报告料显示8月新增18万个就业岗位。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。

根据CME Group的FedWatch工具，截至周二，市场消化美联储下月升息机率为24%。如果就业数据强于预期，显示美国雇主持续近几个月已见加速的聘雇趋势，那么升息机率还会上升。

美国8月消费者信心升至11个月高位，家庭对就业市场更加乐观，进一步显示美国经济在经历了步履蹒跚的上半年后正重拾动能。

原油期货在连续第二日收低后继续下滑，因担心供应过剩且美元上涨。

布兰特原油持稳，报每桶48.31美元，周二跌1.8%，但8月仍有可能录得13.7%的涨幅。

美国原油下滑0.15%报每桶46.28美元，隔夜市场跌1.3%，月线或收高11.3%。

现货金小升0.3%报每盎司1,314.61美元，周二一度低见1,308.65美元，为6月末来最低水准，美元上扬以及对美国利率上升的预期升温，令金价承压。现货金8月或跌2.7%。(完)