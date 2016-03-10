油价反弹提振亚股上涨 市场关注欧洲央行会议

路透东京3月10日 - 亚洲股市周四微涨，受油价上涨和对欧洲央行(ECB)宽松政策的预期激励。市场预期欧洲央行今日稍晚将宣布宽松政策，效仿其他地区的央行，以刺激经济增长。

“欧元疲软暗示，欧洲央行的会议将有积极的结果，因此下午市场可能进一步上涨，”瑞穗证券投资信息部门主管Hiroaki Mino表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.4%，而沪综指.SSEC跌1.2%。

澳股S&P/ASX 200指数涨0.3%，韩国股市综合股价指数.KS11涨0.6%。香港恒生指数.HSI涨0.7%，日经指数.N225涨1%。

市场焦点集中在欧洲央行放松政策的力度会有多大。该行早已将存款利率降为负值。

“市场普遍预计欧洲央行今晚或将扩大每月资产购买规模，并进一步调降业已为负值的利率，”CMC Markets的首席市场分析师Michael McCarthy写道。

欧元区公债收益率和短期利率本周稍早下跌，因中国贸易数据疲软进一步加剧对全球经济状况的担忧。

不过欧洲央行12月时未能符合市场的高度期望，交易商仍然警惕是否会再次看到令人失望的结果。

**新西兰央行意外降息**

周四亚洲的一大意外事件，是新西兰央行将指标利率降至纪录低位2.25%。

新西兰央行总裁惠勒称，中国是该行对经济增长和通胀预测中的一个主要风险，反映全球对中国经济放缓的担忧。

“如果中国人民币非常明显且长期的贬值，基本上就是把通缩散布到全世界。”惠勒对记者说，并称中国正造成越来越多的严重失衡。

近几个月来，对中国经济的担忧、大宗商品价格下跌以及通缩压力促使很多央行大幅放松政策，包括日本央行1月实施负利率。

在汇市方面，欧元兑美元小跌0.1%至1.0984美元，在欧洲央行会议决议前的观望气氛抑制了走势。

美元兑日圆上涨0.3%至113.61日圆，因股市和大宗商品市场上涨改善了风险胃纳。

在新西兰央行意外降息后，新西兰元波动较大。新西兰元兑美元在利率决议后下跌逾1%，之后并触及一周低位0.6618美元。

油价在隔夜大涨后仍维持高位。美国汽油库存骤降，因需求改善，盖过了原油库存再创纪录造成的拖累。

市场臆测，主要产油国不久可能同意冻产，这也扶助支撑油价。

美国原油期货报每桶38.24美元，周三一度飙升近5%至三个月高位38.51美元。

油价反弹和加拿大央行周三决议维持利率不变，提振了加元。加元兑美元在1.3230加元的四个月高位附近徘徊。(完)