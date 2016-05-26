油价升破50美元 亚股受中国经济担忧拖累难获动能

路透东京5月26日 - 布兰特原油期货价格周四升穿每桶50美元，为近七个月以来首次；但亚洲股市难以获得动能，因围绕美国升息及中国经济放缓的担忧令很多投资者选择场边观望。

尽管能源类股表现优于大盘，但中国大陆股市下滑至两个半月低位，抑制了投资者对于亚洲高风险资产的兴趣，抵消了隔夜美股上涨带来的乐观情绪。

“整体而言，市场环境不差。油价正在上涨，产油国将因此受益。但亚洲可能会因中国经济忧虑受到冲击，”汇丰驻东京高管城田修司称。

“市场焦点回到美联储身上，因市场愈发预计联储升息时间可能比此前预期要早很多。这也给许多新兴市场带来压力，”他表示。

日股日经指数.N225涨0.3%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几近持平，很难延续自周二所及12周低位反弹的势头，该股指周三涨1.2%。

中国股市.SSEC.CSI300下跌逾1%，本月稍早出炉的一系列经济数据表现令人失望，而且市场担心随着债务规模扩大，决策者可能对出台更多刺激举措持较为谨慎的立场，这些都使得人气变得脆弱。

隔夜全球股市上涨，欧洲银行类股.FTE3X8350ECR领涨，受欧元区财长会议决定向希腊放行新资金，并明确同意向希腊提供债务减免的消息提振。

美股标准普尔500指数.SPX隔夜上涨约0.7%至2,091点，创近一个月最高水准，并逼近2,111点的六个月盘中高点。

能源类股表现优于大盘，因油价继续反弹。在美国政府公布原油库存降幅大于预期后，油价触及七个月高点。

布兰特原油期货一度上涨34美分或约0.6%至每桶50.08美元，创去年11月初以来最高水准。美元西德克萨斯中质油(WTI)触及每桶49.88美元的七个月高点。

在美国和欧洲股市上涨之际，投资者正在为美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早在下月收紧货币政策做准备。

两年期美国公债收益率(殖利率)周三升至10周高位0.938%，因投资者消化了美联储未来几个月将联邦基金利率目标从目前的0.25-0.50%上调至0.50-0.75%的可能性。

该收益率最新报0.903%，较本月低点0.686%高出近0.25个百分点。

市场人士正在等待美联储主席叶伦周五在哈佛大学一次活动上的讲话，尽管许多人也表示叶伦定于6月6日--最新美国非农就业数据出炉后--的演说更为重要。

近期美联储决策者的言论已经让今年夏季升息的可能性大大增强，但美国利率期货走势仍暗示6月升息的机率仅约为三分之一，7月前升息的机率约为60%。

美国加息前景削弱了现货金吸引力，金价跌至七周低点每盎司1,217.90美元，但在亚洲时段略微回升至1,231美元。

英镑兑美元升至1.4700美元，接近本月稍早触及的四个月高点1.4770美元，因几家博彩业者降低了英国公投结果是留在欧洲的赔率，此前民调显示留欧阵营支持率领先。

美元普遍受到美联储加息预期支撑，欧元兑美元报1.1151美元，隔夜曾触及10周低点1.1129美元。

但美元兑日圆亚洲盘初曾跌0.5%，至109.64日圆。(完)