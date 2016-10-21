亚股下滑 因美元走强给原油价格带来压力

路透东京10月21日 - 亚股周五大多走低，因美元指数攀至七个月新高，并拖累原油价格下滑，给投资者风险偏好浇了冷水。

美元受欧元下滑提振，之前欧洲央行击破了有关该行考虑减弱货币放松力度的传闻，这导致欧元跌至3月以来最低。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%。

韩国综合股价指数.KS11 跌0.4%，澳洲股市下滑0.1%，能源股回落带来压力。新加坡海峡时报指数.STI跌0.4%，沪综指.SSEC涨0.3%。

日股日经指数.N225升0.3%，创六个月高位，因日圆兑美元走软。

美国股市周四小幅收跌，盘中交投震荡，投资者消化最新一批企业业绩，电信股骤降，盖过医疗保健股上涨带来的支撑。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。

“欧洲央行披露他们没有在本月会议上讨论逐步退出量化宽松计划的事宜，从而消除了一个对于交易员而言的直接风险源头，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner写道。

“决策者宣称将基于研究结果，推迟到12月再做决定，这意味着届时的会议将成为市场关注焦点。”

美元指数触及98.541，为3月初以来的最高水平。

欧元兑美元跌0.3%至1.0902，此前曾触及七个月低点1.0897。

美元兑日圆上涨0.2%至104.145日圆，隔夜涨0.5%。

英镑兑美元下滑0.1%至1.2237美元，稍早欧洲理事会主席图斯克称，英国首相特雷莎·梅确认将在2017年3月结束前启动退欧谈判，英镑对此反应不大。

离岸人民币兑美元跌至六年来最低。

美国原油下跌0.4%至每桶50.41美元。上交易日该合约价格跌逾2%，因美元汇率飙升，促使市场人士在油价此前大涨触及15个月高位后锁定获利。布兰特原油期货周五下跌0.3%至每桶51.22美元。

现货金跌0.2%至每盎司1,263.50美元，不过周线可能录得1%的涨幅。(完)