油价大跌后回升 亚洲股市持稳

* 美国原油价格回升，上涨0.3%至94.37美元

* 亚洲股市持稳，日经指数下跌0.7%

* 日圆兑欧元摆脱四年低点

路透东京11月26日 -油价继周一大跌后周二企稳，交易商对伊朗核协议最快多久才能带来供给增加表示质疑；日圆兑欧元亦摆脱四年低点。

亚洲股市向第三日连涨迈进，不过日本股市日经指数由六个月高点回落，因日圆扳回周一的部分跌幅。

泰铢兑美元因政治不确定性激化而下跌0.3%，贬值至11周低位32.080。此前反政府示威者闯进财政部，要求总理英拉下台。

泰国股市周一.SETI连续第五个交易日下跌，跌至11周收盘低位。

美国原油上涨0.3%至每桶94.37美元，收复上日0.8%跌幅的一些失土。伊朗与西方大国周末达成突破性协议，以暂停伊朗最敏感的核子活动计划来交换减轻西方国家制裁。油价应声下滑。

布兰特原油略疲软，周一在一度下跌2.7%之后几近收平。

“刚就伊朗核计划达成的六个月临时‘冻结’协议，除了短期影响人气外，料将不会对油价造成影响，因为协议并未涉及原油和金融方面的核心制裁，”法国兴业银行在客户报告中称。

“我们预计，在六个月内成功达成全面协议的可能性高于50%。如果顺利达成协议，伊朗将用三到九个月时间来恢复2011年以来损失的100万桶日产量。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.3%，前日也上涨0.3%。但该指数在50日均线面临阻力。

**日股落后**

日股日经指数.N225下跌0.7%；周一攀升1.5%，接近5月触及的五年半高位。

日圆兑美元上升0.2%报101.50日圆，兑欧元持稳于137.385。日圆通常在日股上涨时下跌。

日本央行10月31日的会议记录显示，一些审议委员称他们认为国内经济和物价的风险偏向下行。这突显出委员会内部对于达成央行物价目标的前景存在难以消散的悲观看法。

欧元兑美元微升0.1%至1.35355美元，此前海外市场跌0.3%。

“我们在走向2014年之际仍看多美元，但对建立多仓仍持战术性谨慎看法，一些美元货币对已在区间高端交易，且数据不太可能始终足以支撑提早缩减刺激举措的预期，”法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在一份报告中称。

周一数据显示，美国10月成屋待完成销售指数触及10个月低点，进一步增添楼市降温信号.

隔夜美股指标表现不一，道琼工业指数.DJI再创纪录收盘高位，但标普500指数.SPX跌0.1%。(完)

(编译 石冠兰 审校 王翔琼/徐文焰)

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