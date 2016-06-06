亚股上涨 美元整理美就业数据公布后的跌势

路透东京6月6日 - 亚洲股市周一上扬，美元脱离近一个月低点；此前美国公布的非农就业数据显示，新增就业岗位创逾五年最低位，浇灭了对美国近期升息的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%。美国股市上周五终场收低，但脱离了盘中低点。标准普尔500指数.SPX收盘位只比纪录收盘高位低1.5%。

日经指数.N225跌1.1%，美国非农就业报告发布后日圆兑美元一度飙升。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来的最小增幅，远逊于预估的增加16.4万个。

路透在上述报告发布后对华尔街大银行进行的调查显示，它们全都预计美联储会在6月14-15日的政策会议上维持利率不变。

“我依然认为美国经济表现比这些数据所呈现的要好，但美联储在这方面不及我这般有信心，除非重大数据有意外亮眼表现，否则市场不太可能发生改观，”花旗G10的汇市策略的全球主管Steven Englander在报告中写道。

美国非制造业数据亦令人失望。5月非制造业指数从4月的55.7降至52.9，为2014年2月来最低。

根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势显示，交易商认为美联储本月升息机率仅有6%，较周四的21%下滑。

周一稍晚，美联储主席叶伦将在费城发表讲话。市场将密切关注她在6月会议前的最后一次官方讲话。

“如果她暗示即便本月不可能升息，也有可能在下个月行动，那么美元可能不会进一步下跌，股市受到的影响也可能有限，”大和证券股票策略师Takuya Takahashi称。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周六表示，最新的美国就业数据令人失望，但并未令整体经济状况有所改变，逐步升息仍是适切的。

美元指数上涨0.2%至94.237，但仅略高于周五低点93.855，该水平为5月12日来最低。

美元兑日圆反弹0.6%至107.16，日内稍早触及106.35，为一个月内最弱水平。

日本财务省财务官浅川雅嗣周一表示，他在密切关注外汇市场走势。

欧元下跌0.2%至1.1340美元，稍早一度上涨触及1.1375，为5月13日来最高位。

英镑兑美元下挫0.8%，至1.4393美元，稍早一度低见1.4352。英国退欧公投日期逼近，近日民调显示，较多受访者支持“退欧”。

上周五美国公布就业数据欠佳后，原油价格下挫逾1%，之后收复一些失地。一周行业数据亦显示，美国活跃钻机数目上升，仅为今年以来第二次。

美国原油期货上涨0.9%，至每桶49.07美元，上周共跌1.1%，为四周来首次录得周线跌幅。

布兰特原油期货上涨0.7%，至49.97美元，上周为九周来第八度录得周线涨幅。

现货金小跌0.2%，至每盎司1,241.70美元，稍早上涨高见1,248.40美元，为5月24日以来最高。(完)