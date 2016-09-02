亚洲市场焦急等待美国非农就业数据公布 美元整理跌势

路透东京9月2日 - 周五稍晚将公布的美国非农就业数据料表现强劲，这或将提升美联储很快升息的可能性，亚洲金融市场在焦急中等待。

美元在本周大多数时间都走强，但周四出炉的美国制造业数据疲弱，削弱了近期围绕美国经济的乐观看法，亦打压了近期重燃的美联储升息预期，美元因此走低。目前，美元正对跌势展开整理。

供应管理协会(ISM)周四公布，美国8月制造业活动六个月内首次出现萎缩，因新订单和生产骤降。8月制造业指数大跌3.2个百分点，至49.4。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数日内几无变动。

澳洲股市跌0.7%。韩股综合股价指数.KS11和日经指数.N225均持平，日圆小幅上涨。

“一些市场人士原本预计，美联储最早可能在本月升息，但由于ISM制造业数据和汽车销售数据疲软，这种预期似乎已有所改变，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。

“美国正趋于紧缩，方向也是如此，但美元兑日圆汇率的走向也表明人们对立即升息的预期有所退减。”

亚洲股市从美国股市昨夜的表现中几乎未获得线索；昨晚美国股市表现平平，科技股的涨势因疲弱的制造业活动数据和油价下跌而抵消。

鉴于美国供应管理协会(ISM)制造业报告疲软，市场将静待周五的非农就业报告，以观察美联储会否冒险在本月或今年晚些时候升息。参与路透调查的分析师预计，8月美国将增加约180,000个就业岗位。

“虽然美国ISM制造业数据大幅不及预期，但值得注意的是，去年ISM制造业数据为48.0，且连续三个月低于50，那时美联储还是选择了升息，”澳新银行高级策略师Sharon Zellner写道。

“在美国即将迎来劳动节假期之际，若将于今晚公布的美国就业数据强劲，市场恐陷入拉锯走势。”

美元/日圆近持平于103.360，较隔夜所及的一个月高点104.00下滑。欧元/美元变动不大，报1.1199，周四反弹约0.3%。欧元本周稍早跌至三周低点1.1123。

继美联储主席叶伦上周五发表鹰派言论，增强升息预期后，美元一度大涨。

英镑/美元涨0.1%至1.3285，隔夜曾跳涨1%，因采购经理人指数(PMI)数据显示，8月英国制造业创下史上最强劲反弹之一。

公投退欧之后这个数据的惊喜表现提振英镑，因若其他调查证实了这股趋势，可能促使英国央行重新思考再次降息的必要性。

石油及黄金等大宗商品价格因美元走弱而反弹。

美国原油期货上涨1%至每桶43.59美元；上日大跌3.4%至三周低点，因美国原油库存过剩日益严重，腐蚀市场信心。布兰特原油上涨1%至每桶45.88美元，周四下跌超过3%。

现货金持平于每盎司1,312.83美元，从上日触及的两个月低点1,301.91美元反弹。金价一直受到美国可能升息的前景打压，美国升息将削弱不孳息黄金的魅力。(完)