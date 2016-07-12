亚股涨至两个半月高点 全球低息环境支撑风险资产

路透东京7月12日 - 亚洲股市周二涨至两个半月高点，上日在乐观美国数据和全球决策者将采取更多刺激政策的预期提振下，美股触及纪录高点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%，触及4月末以来高点。

日本股市日经指数.N225跳涨3%，因投资者押注日本政府可能投入1,000亿美元的财政支出以提振经济，有可能通过日本央行印钞来融资。

标准普尔500指数.SPX周一创下纪录新高，为逾一年来首次，延续此前升势，因上周五公布的非农数据减弱了对美国就业增长放缓的担忧。

标普500指数收于2,137.16点的纪录高位，突破2015年5月21日触及的前次高位2,130.82点。

由于日本和欧洲央行的刺激措施，全球各地利率普遍处于低位，这对风险资产构成支撑。

美国、日本、德国、法国和英国的债券收益率上周全部触及纪录低点，因投资者押注英国退欧带来冲击后，各国还将推出更多刺激措施。

美国10年期公债收益率本月早前最低跌至1.321%，最新报1.435%，远低于美国高于2%的核心通胀率。

“美国的实质利率目前为负。当实质利率为负时，很难想象美国股市会大跌，”DIAM的资深投资经理Hisashi Iwama说。

美股涨势部分受到投资者买入高股息和防御股的推动，这些投资者想避开欧洲和日本的低利率或负利率。

自股指创下前次高点以来，防御类股的确是标普500指数下表现最佳的板块，包括公共事业板块.SPLRCU、电信股.SPLRCL和必需消费品股.SPLRCS，所有这些板块都有两位数的涨幅。

“这波涨势受流动性支撑的程度大过于经济基本面。涨势可能难以为继，撑不了多久，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。

炒热这波股市涨势的是，日本首相安倍晋三在执政联盟于参议院选举获得大胜之后，宣布推出新一轮财政刺激。

虽然安倍并未提及刺激方案规模的细节，市场普遍预期刺激规模将达10万亿(兆)日圆(975亿美元)。

前美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克周一访问日本央行，引发市场传言日本央行总裁黑田东彦可能决定“直升机撒钱”(helicopter money)；直升机撒钱一词是由经济学家弗里德曼(Milton Friedman)提出，而伯南克在担任美联储主席之前曾论及用直升机撒钱来融通政府预算并抗击通缩。

伯南克计划周二与安倍晋三会面。

在此背景下，美元兑日圆周一大涨2.2%至102.68，创下2014年10月以来最大单日涨幅。

美元兑日圆在亚洲早盘报103.00，较纽约尾盘上涨约0.2%。

英镑兑美元上涨0.7%至1.3080美元，因特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)担任英国新首相之路周三扫清障碍后，持续数周的政治动荡有所缓和。

不过市场参与者表示，仍有相当大的不确定性，包括特雷莎·梅协商英国退欧的方式，以及她是否会号召举行大选以巩固自身权力。

若英国央行降息，则可能让英镑在主要货币中的收益率吸引力继续减弱，进一步压低英镑，或许会令英镑兑美元跌破7月6日触及的略低于1.28美元的31年低点。

欧元兑美元几无变动，报1.1059美元。

发达国家较低的利率以及对于英国退欧影响的担忧，推动了对新兴市场的投资。

MSCI明晟新兴市场指数比英国公投之前的水平高出1.4%，略好于美股表现。

但油市未能从风险偏好普遍改善中获益，周一油价跌逾1%创下两个月低位。

今年初以来的回升态势暂停，归咎于接二连三的诸多因素，包括美国活跃钻机数量增长以及对冲基金将原油多头押注削减至四个月低位等。

亚洲时段，布兰特原油期货涨0.5%至每桶46.48美元，周一最低跌至每桶45.90美元。(完)