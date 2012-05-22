亚洲投资者对市场风险估计不足

5月18日 在韩国首尔一家银行的交易室，外汇交易员走过显示当地股指的电子显示屏。 REUTERS/Kim Hong-Ji

记者 Vikram Subhedar/Vidya Ranganathan

路透新加坡5月22日电---金融市场经历过三周的抛售後,风险指标显示亚洲投资者预计市场将恢复平静,市场信心所处水准可能是完全错误.

从大宗商品到股票等资产走势的联动趋同程度,为2010年3月来首见,同时日元等货币和公用事业等防御类股票亦罕见的加入其中.

不过波动性指标仍处在低位,信用曲线(credit curve)持平.几乎未见有任何外资逃离亚洲,暗示投资者仍然觉得该地区环境不错.

低波动性及风险资产步调的一致性并非是好兆头.这加剧了一个市场崩溃後其影响将迅速扩散的风险,就好像2010年3月时的那样,此後不久希腊评等遭下调,搅动了全球市场.

5月迄今,市场大跌已导致全球股票市场逾3万亿美元市值蒸发,且有可能进一步下跌,因投资者担心欧元区可能分裂.

"目前风险定价有误,我会利用市场上出现的短暂缓解,作为在新兴市场加码或重建战略空仓的机会,"法国兴业银行新兴市场战略主管Benoit Anne说.

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**都在下跌**

亚洲面临的令人不安的状况是,与此前的大跌不同,这次没有哪种资产免于遭抛售.

日元和澳元走软,尽管跌幅并不大.公用事业等领域亦未展现出他们特有的防御性特征.此前每当市场紧张时,投资者通常都会买入这些防御类股.

现货金、纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货、香港股市恒生指数.HSI、摩根士丹利资本国际公司(MSCI)亚太股指.MIAPJ0000PUS和路透/Jefferies商品研究局指数.CRB与美国股市标准普尔500指数.SPX之间的30天每日相关系数均接近1,表明他们的走势趋同.

与此同时,波动性一直受到压制,因为芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX处於低位,而且各央行向市场注入大量廉价现金令全球寻求高收益率.

CBOE波动性指数达25,为2011年9月水准的一半,且为2008年峰值的三分之一.恒指波幅指数.VHSI本月上扬,但仍仅为2011年9月峰值的一半.

希腊将於6月中旬举行大选.欧洲央行(ECB)将於6月6日召开会议,美国联邦储备委员会(美联储)下次议息会议将於6月底召开;中国央行近期刚放松政策,表明未来数周可能不会调整政策.

在政策决定和选举结果出炉前,市场走势很可能受抑.

由於标准普尔500指数刚刚开始下跌,金价和油价奇怪地跟随其它资产类别的下跌趋势,从2011年式的短暂风险规避模式向与2008年相似状况转变的风险很高.

"以前铜价和油价走势的方向完全不同,现在则向相同方向发展.金价亦如此,"瑞银策略师Bhanu Baweja称.

市场忽视2008年式冲击重现的风险,可能是因为欧洲央行和美联储流动性操作使得银行更容易为市场融资,而且过去一年波动性一直处於低位.

"因波动性处於纪录低位而感到宽心,结果可能过於保守,"Baweja称."欧洲央行提供再多的流动性,也无法防止该地区货币市场趋紧,因此如果散户投资者大举抛卖,那麽波动性和低价抛售将会明显增加.而这将会发生."

**布设仓位**

另一个重大风险是布设仓位.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS和香港恒生指数.HSI本月均挫跌约9%,两者在2月底前都是全球表现最亮丽的指标股指之一,涨幅达18%.

他们曾在2011年9月大跌14%,之前受2008年雷曼兄弟倒台和美国国际集团(AIG)陷入困境拖累,两者价值曾都缩水约20%.

有些迹象显示,外汇市场的冒险情绪也略微上升.韩元期货或一年期期权隐含波动率持续缓慢升高,但仍远低於去年的高位,日内波动率则更低.韩元是亚洲波动最剧烈的货币之一.

亚洲的资本流出一直温和.外资在5月卖超2.90亿美元印尼股票和2.4亿美元泰国股票,约是他们在2012年头四个月买超规模的六分之一.

聚焦于亚洲市场的基金据称也遭遇少量赎回,估计规模约10亿美元,大多数来自上市交易基金(ETF).

"作为一家中长期投资基金,我们往往忽略短暂的震荡走势,"Aberdeen Asset Management亚洲信贷主管Scott Bennett说.Bennett管理15亿美元的亚洲信贷资产.

"我们通常不会在一场危机或抛卖的浪潮中做出很大的反应,我们应该是恰当地预先布仓."

与此同时,亚洲股票价格便宜可能证明具有难以抗拒的吸引力.

亚洲股票价格在今年年初大幅上扬,随後在本月下挫,令股价几乎回到去年12月的水平,当时全世界料想2012年将是经济成长和复苏令人失望的一年.

"亚洲市场看来又变得便宜,"摩根士丹利亚洲新兴市场首席股票策略师Jonathan Garner指出.

"这表明,我认为你目前无法对大举改变目前价格的明显诱因作出正确押注.我们或许处於一段充满变数的时期,至少在希腊重新选举前是如此,或者要直至我们看到中国,欧洲央行或美联储采取进一步的政策行动."(完)

--编译 侯向明/许娜/肖群英; 审校 高琦

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