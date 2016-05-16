日股率领亚洲股市上涨 美元走稳

路透东京5月16日 - 走势良好的日本股市带领亚洲股市周一温和上涨，帮助抵消了中国数据低迷的影响，与此同时美元兑欧元和日圆走坚，因之前美国公布的数据颇为乐观，给予美元支撑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，香港恒生指数.HSI上涨0.3%，澳洲股市上涨0.6%，韩国股市.KS11基本持平。

日股日经指数.N225涨逾1%，受周末的一篇媒体报道提振，日本经济新闻周六报道称，首相安倍晋三决定把上调消费税的时间从原定的明年4月推迟。对政府将推出更多财政刺激措施的憧憬也利好日股。

虽然日本内阁官房长官菅义伟否认有关首相安倍晋三已决定推迟上调消费税的消息，称媒体报道不实，但日股仍守住涨幅。

“这不是事实，完全毫无根据，”菅义伟周一在记者会中说。他重申政府将按计划在明年4月把消费税从当前的8%提高至10%，除非发生雷曼兄弟级别的金融危机或严重自然灾害。

中国股市沪综指.SSEC下跌0.3%，周六公布的数据显示，中国4月工业和投资增速双双逊于预期，4月社会消费品零售总额同比增长10.1%，为去年5月以来最低水准，路透调查预估中值为10.5%，这令人更加质疑中国经济是否已经企稳。

“中国周末公布的数据均低于预期：信贷增幅、工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资(都是如此)，”IG驻墨尔本的市场分析师Angus Nicholson说。

“经济活动不及预期并不十分令人意外，因为我们已经从PMI数据表现平平中猜出一二；但信贷增长的大幅放缓，将会给已经逆转走势的大宗商品领域发出一些警讯。”

LME三个月期铝胶着于一个月低位附近，LME三个月期铜逼近两个半月低位。

美元指数触及两周高点，令大宗商品承压。美元的强劲表现主要受到美国上周五乐观的美国4月零售销售数据提振。数据显示，当月零售销售急升1.3%，为2015年3月以来最大增幅。

美元走强往往会打击其他货币持有者对美元计大宗商品的兴趣。

美元兑日圆上升0.2%至108.88日圆，周五曾短暂升至109.57的4月底以来高位，得益于美国数据强劲。欧元兑美元持平于1.1313美元，周五一度跌至两周低点1.1283。

澳元兑美元周一下滑至两个半月低位0.7236美元，随后拉回至0.7287。

美国原油期货上扬1.6%报每桶46.95美元，上周五受美元走强打压挫跌逾1%。布兰特原油期货扬升1.5%至每桶48.54，上周五下跌0.5%。

尼日利亚产量下降和围绕委内瑞拉政局不稳的担忧支撑原油价格，不过石油输出国组织(OPEC)产量增加与美元升值限制涨幅。(完)