美股上涨动能减退连累亚股回落 美元守住涨幅

路透东京7月20日 - 亚洲股市周三早盘回落，此前美股连涨势头出现减弱迹象；美元兑一篮子货币在美国公布良好经济数据后盘旋在四个月高位附近。

由于英国退欧带来不确定性，国际货币基金组织(IMF)周二调降未来两年的全球经济增长预估。这给近期快速回升的全球冒险意愿浇了一盆冷水。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.1%，和上周创下的九个月高位相去甚远。

韩股.KS11下跌0.3%，日股日经指数.N225跌0.7%，可能中止连六日升势。澳股逆势上涨0.4%。

“在全球主要央行谈论宽松之际，美元终究是大赢家，”BK AssetManagement外汇策略主管Kathy Lien表示。

“这让美联储和加拿大央行在维持稳定政策方面孤军奋战。加元并没有大幅升值，部分是因为油价下跌，但美元则有不错的动能。”

标准普尔500指数.SPX周二自纪录高位回撤，道琼工业指数.DJI则连续第八个交易日上涨，投资者对好坏不一的财报细加揣摩。

美元指数.DXY报97.097，此前触及四个月高位97.158。周二美国公布6月房屋开工数据强于预期，对美元构成提振。

美元兑日圆报105.89，隔夜曾触及一个月高点106.53。有关日本央行可能在本月晚些时候放宽货币政策的预期，令日圆承压。欧元兑美元持稳于1.1009，稍早下滑至三周低点1.1000。

澳元兑美元基本持平，报0.7504，周二下跌1.1%，当时受新西兰跌势拖累。新西兰央行将在8月降息的预期升温，打压新西兰元走软。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货显示，投资者现在预计联储年内升息的机率为50%。一个月前还不到20%。

地缘政治风险也隐现，成为影响市场的因素。土耳其里拉再次承压，跌至去年9月以来低点，因有报导称该国粉碎政变后在扩大清洗行动。

美国原油下滑0.2%报每桶44.58美元，周二跌逾1%，因美元上涨且全球供应过剩，抵消对美国原油库存下降预期带来的提振效应。

其他大宗商品方面，获利了结拖累镍价略微脱离隔夜所及10个月高位，市场持续担忧菲律宾矿业整顿行动。期锌微升至14个月高点，因担心产量下降。(完)