亚洲股市持稳 软银宣布将收购英国ARM

路透悉尼7月18日 - 美元兑日圆周一在亚洲市场上涨，在土耳其政变被平息后投资者解除避险交易，科技领域大手笔收购的消息以及央行的政策刺激承诺给股市提供支撑。

美元兑土耳其里拉报约2.9675里拉，上周五尾盘曾跳涨近5%，至约3.0476里拉的六个月高位。交易商称，市场流动性稀缺，只有在土耳其市场开盘后才能真正发现价格。

土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，军队和司法系统中被捕的人数达到6,000人，政府表示，国家和经济都得到控制。

投资者对政变的最初反应是增持日圆等避险资产，但很快解除了这一操作。美元兑日圆报105.60日圆，上周五晚间曾一度跌至104.63。 日本金融市场周一休市，市场成交料进一步减少。

欧元兑美元持稳于1.1067美元，上周五曾一度跌至1.1021。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%，上周曾触及接近九个月高位。澳洲股市涨0.4%，沪综指.SSEC小幅下跌。

据金融时报报道，日本软银集团(9984.T)已同意以234亿英镑(310.4亿美元)收购ARM Holdings PLCARM.L。

报道指出，这宗交易料于周一稍晚宣布。该交易将是欧洲科技界迄今为止规模最大的交易之一。

标普500指数电子迷你期货涨0.2%，承接上周五因利好美国经济数据带动的涨势。上周五道琼工业指数.DJI收涨0.05%，标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC双双下跌0.09%。

美国公债价格走低，10年期公债收益率(殖利率)小幅升至1.56%。

商品市场，现货金跌至每盎司1,328.16美元。

油价基本持平，布兰特原油期货涨0.06美元至每桶47.68美元；美国原油期货跌0.06美元至每桶45.89美元。

新西兰元下跌，因新西兰通胀数据显示，第二季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，略低于市场预期。

新西兰元兑美元下滑约0.005美元至0.7086，因市场认为新西兰央行下个月降息的概率上升。

投资者还在押注英国央行及日本央行会在未来数周放松政策，但鲜有人预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)很可能尽快升息。

“我们预计，未来数月韩国、台湾、中国、澳洲、新西兰、日本、印尼、马来西亚、泰国和印度都可能会降息，”汇丰亚洲经济研究联席主管范力民称。

“美元停滞不前引发全球收益率收窄以及外汇波动性下降，从而使亚洲地区货币官员们更容易推出更多宽松措施。”

英国公投退欧市场反应图表：tmsnrt.rs/28RXLIE

亚洲利率相互影响图表：tmsnrt.rs/1U5hc2W

日本公债收益率图表：tmsnrt.rs/1RieEON

(完)