土耳其大幅升息 亚洲市场尽享压力释放式反弹

* 亚洲股市和货币反弹，此前土耳其大幅升息

* 央行激进行动令人寄望新兴市场走向稳定

* 避险资产下跌，而商品货币重新站稳

* 美联储料缩减购债并维持前瞻性指引

路透悉尼1月29日 -亚洲市场周三劲扬，此前土耳其大幅升息，震惊投资者，让人寄望此激进行动会打破新兴市场抛盘的恶性循环并恢复整体风险意愿。

这一乐观情绪面临美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议的即期考验，市场广泛预期美联储将在今日稍晚结束的政策会议上再度缩减100亿美元购债规模。

但这股释然的情绪目前暂时足以提振日股日经指数.N225上涨2.2%，标准普尔500e-mini期货升0.5%，而日圆、债券和黄金等避险资产则下跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.2%，此前连续三日下跌。

继印度央行升息之后，土耳其央行在紧急会议上决定，将隔夜贷款利率大幅调高425个基点至12%。

“非常时期需要非常手段，这是个挽救信心的举措，”道明证券(TD Securities)驻纽约利率策略师GennadiyGoldberg表示。

“该措施肯定会带来痛楚，但可能足以止血。看起来土耳其里拉作出正面反应，不过所有人都不清楚这种反应能否持续。”

初步迹象显示，土耳其央行的动作可能足以抑制里拉跌势。里拉兑美元大涨至2.1650，远远脱离周一所及的低位2.39，亚洲盘交投异常热络，而平常亚洲市场很少有里拉交易。

更多新兴市场央行料将采取行动，以控制本国通胀压力和资本外逃。南非央行周三稍晚将举行政策会议。

**等待FED决议**

仅仅是采取行动的前景，就已经帮助全球股市在经历数天的大跌后企稳。MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF从四个半月低点攀升1.1%。

美国股市方面，道琼工业指数.DJI周二收高0.57%，标普500指数.SPX上扬0.61%。

波动率指数(VIX).VIX走势反映出市场基调趋于平静，该指数周二下跌逾0.9%至15.80，脱离高点18.99。

对大宗商品价格及全球经济成长敏感的货币从人气好转中获益。韩国工业生产数据意外强劲，缓解了近期中国数据疲软的影响，亦提供了帮助。

土耳其加息消息传出后，澳元兑美元上涨0.33美分至0.8803美元。

马来西亚、印尼、印度等新兴市场的货币全部走升，韩元兑美元录得四个月来最大单日涨幅。

另一方面，避险日圆回吐部分近期涨幅，美元兑日圆升至103.25，本周初曾触及七周低点101.71。

新兴市场仍易受美联储政策决定影响。美国缩减刺激规模，加之由此带来的公债收益率上涨，是基金将资金转投发达国家的原因之一。

然而许多投资人看来已经能够平静接受缩减购买资产计划，因美联储承诺将长时间维持利率于近零水准。

指标10年期美国公债收益率持稳于2.78%左右，本月稍早触及峰值3.04%。

商品市场上，金价跌至每盎司1,253.50美元，远离周一所及的高点1,278.01。

油市等候今日稍晚出炉的能源资料协会(EIA)库存数据，以研判美国的需求情况。

美国原油期货跌0.12美元至每桶97.29美元，先前触及今年来最高水准，因市场预期供应将减少。布兰特原油上涨0.10美元至每桶107.51美元。(完)

(编译/审校 石冠兰/张若琪/洪曦/朱晓军/王兴亚/戴素萍)

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