美国GDP数据向好支撑美元 关注PCE数据和叶伦讲话

路透新加坡/东京3月28日 - 美元周一持坚，美国股指期货亦上扬，之前美国相对强劲的消费者支出推动第四季经济增速上修，帮助支撑投资者信心。

“只要美国经济复苏持续，我认为全球股市涨势就将持续，”Mizuho Trust Bank首席策略师Takeru Ogihara称。

美国股指期货小升0.3%，但本季仍持平。

美元指数.DXY涨0.2%报96.378，为近两周高位。

美元兑日圆上涨0.6%至113.64，从3月17日所及六个半月低点110.67稳步复苏的势头没有改变。

这提振日股日经指数.N225上涨0.7%，来到一周半高点。

韩国股市综合股价指数.KS11变动不大，台湾股市.TWII上涨0.1%，中国股市.SSEC.CSI300上涨0.6%。

澳洲、新西兰和香港股市因假期休市。这使得MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.1%，东南亚股市的影响大于往常。

印尼.JKSE、马来西亚.KLSE和菲律宾.PSI股市跌幅介于0.2-0.8%之间，新加坡股市变动不大。

美元走强也给金价造成不利影响，现货金跌0.5%至一个月最低水平。

周五公布的数据显示，美国第四季GDP环比年率终值为增长1.4%，高于增长1.0%的前值。

美国经济被视为全球经济的最大亮点之一，其经济具有韧性的迹象是提振市场人气的关键。

欧元兑美元基本持平于1.1154美元，距离上周四触及的一周低点1.1144美元不远。

澳元兑美元持稳于0.7502美元，上周累计跌1.4%，脱离了八个月高点0.7681美元。

过去一周，美元受益于美国联邦储备委员会(美联储/FED)一些官员的言论，他们暗示决策者考虑可能最早下个月加息。

美国定于1230GMT公布个人消费支出(PCE)物价指数，如果该数据显示通胀压力加大，则可能加剧对美国提早升息的预期。

“近期PCE指数升幅有所加大。美联储已指出，物价将是决定政策的关键因素，因此该数据应该会吸引诸多关注，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。

1月核心PCE同比上升1.7%，为2014年7月以来最快升速。

该数据之后，美联储主席叶伦将于周二就经济前景及货币政策发表演讲。同一天还将有其他几名美联储官员讲话，美联储政策成为目前最大的焦点。

鉴于货币市场目前预期，美国6月升息可能性仅约为50%，而4月加息的可能性基本未得到反映，如果下季呈现收紧迹象，则将可能令金融市场动荡不已。

油价在淡静交投中延续涨势，受到主要产油国计划将产量冻结在1月高位提振。目前油价已较1月所及数年低位上涨约50%。

美国原油期货涨0.8%至每桶39.79美元；布兰特原油期货涨0.8%至40.75美元。(完)