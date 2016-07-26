（更正）日股下跌而日圆上涨 不确定性抑制市场人气

（更正：因译文有误，内文第九段改为“我们近期同投资者的沟通表明，存在各种各样的预期”，非“到处都充满预期”）

路透悉尼7月26日 - 周二谨慎情绪笼罩着亚洲市场，推动避险货币日圆上涨，本周稍晚美国和日本央行将相继召开会议。油价新一轮下跌打压了能源类股。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，最近在九个月高点触顶后仍在盘整。

日本股市日经指数.N225下滑1.5%，虽然日经新闻报导称政府计划在未来几年通过财政支出直接向经济注资约6万亿日圆，但投资者似乎不为其所动。

日圆全线上扬也打压市场人气。美元和欧元兑日圆均下跌1%，分别报104.67和115.06。

交易员称，原因在于外界怀疑日本央行在周五结束的政策会议上可能不会提出力度较大的新刺激方案。

“我们认为他们将出台一些措施，但不会是有些人所期望的火箭炮，”汇丰银行经济部门联席主管Frederic Neumann称。

日本央行有可能扩大资产购买或者进一步调降负利率，但实际刺激力度将取决于这些措施如何实施。

总之，这是造成波动的一个原因。

“我们近期同投资者的沟通表明，存在各种各样的预期，”他补充说。“日本央行可能干脆什么都不做。在这个震撼与威慑时代，那样就可以造成足够的震慑。”

市场预期美联储在周三会议后几乎不可能加息，但对美联储承认近期美国经济数据改善保持警惕，因这会增加美联储在今年晚些时候行动的风险。

联邦基金期货暗示12月加息的机率有56%，高于上周五的48%。

这种不确定性令美元兑欧元的波动区间限制在1.0990美元附近。

据金融时报报导，英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)已不再反对放宽政策，目前倾向立即推出刺激措施；英镑闻讯即受到打击。

英镑/美元挫跌至1.3103，纽约尾盘报约1.3140，但在1.3060/76区域有技术支撑。

道琼工业指数.DJI周一收低0.42%，标准普尔500指数.SPX收低0.3%，纳斯达克指数.IXIC微跌0.05%。

在苹果(AAPL.O)周二发布财报前，BGC对其评级调降至卖出，该股股价其后挫跌1.3%。

油价盘旋于三个月低位附近，因全球原油及油品供过于求压抑市场。

美国原油隔夜海外市场下挫2%后，今日上涨0.05美元至43.15美元。布兰特原油则涨0.13美元至44.85美元。 (完)