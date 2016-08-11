亚股回落且油价下跌 人民币带领亚币走高

路透香港8月11日 - 亚洲股市周四下跌，在美股走低后逆转近期涨势，不过亚洲货币上涨，此前人民币大涨。

冒险意愿仍屈居二线，因美国库存意外上升、以及亚洲贸易中心--新加坡下调经济预估的消息压低油价。

“我仍认为投资者会坚持下去等待上涨，虽然普遍看法似乎是中国当局已经稳住形势，但我认为得出这个结论还有点太早，”三菱东京日联银行全球市场研究的东亚主管Cliff Tan表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%。该指数周三触及一年高点，自6月底以来的表现普遍好于MSCI明晟全球指数。

香港股市恒生指数.HSI和印尼股市.JKSE在亚股中涨幅居前。日本股市因假日休市。

新加坡下调经济增长预估，将今年经济增幅的官方预估从之前的1-3%下修至1-2%，因英国退欧担忧以及全球需求疲软。

美国原油库存意外跳增，对标普500指数和道琼工业指数构成压力，这两大指数分别收跌0.29%和0.20%。

能源板块.SPNY是10大标普指数板块中表现最差的板块之一，下挫1.4%，此前美国能源资料协会(EIA)发布的数据显示，8月5日止一周，美国原油库存增加110万桶，为连续第三周增加，令市场颇感意外。

股市走低，公债标售接获的需求旺盛，推动债券收益率进一步下滑。

指标10年期美债收益率延续近期跌势，下跌至1.508%，10年期英国公债收益率则触及纪录低点0.52%。

英国央行周三表示，周二标购公债不足额的5,200万英镑缺口部分，将在央行六个月购债计划的后半期补足。该消息打压英国公债收益率下跌。

亚洲方面，新西兰10年期公债收益率跌至2.18%，此前新西兰央行降息25个基点至纪录低点2.0%，一如普遍预期。

汇市方面，美元指数基本持平，对上周五美国公布强劲就业数据后的跌势展开整理。

人民币领涨亚洲货币，此前中国央行小幅调升人民币中间价。

此后人民币累计下跌逾8%，但部分分析师称其疲势可能正在消退。

德国商业银行资深新兴市场分析师周浩称，有迹象显示，人民币近期有所企稳，因资本外流缓解并且市场调整了对美联储加息进程的预期。

周五将公布美国7月份零售销售数据，美联储主席叶伦本月稍晚将发表讲话，届时关于美国经济状况和美联储下一步行动或更明朗。

美国原油期货跌0.7%至每桶41.41美元，持续隔夜的下跌之势。布兰特原油期货跌0.6%至每桶43.77美元。

现货金盘整隔夜涨势，报每盎司1,343.26美元。(完)