亚股追随美股走高 投资者聚焦本周多家央行会议

路透东京3月14日 - 亚股本周开局走强，受美国股市和中国周末闪现经济走强迹象的提振；本周有多家央行召开会议，令市场关注。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1%，日股日经指数.N225涨1.8%。

中国沪深300指数.CSI300涨2.7%，沪综指.SSEC涨2.6%，这两个股指上周跌幅均超过2%。

标普500指数.SPX周五收在年内高位，投资人对欧洲央行周四追加刺激计划作出反应，且原油价格上涨推高能源股。

但在日本央行周二会议、美国联邦储备委员会(美联储，FED)周三会议，以及英国央行周四会议的政策决定出炉前，全球投资者料持谨慎态度。

日本央行料维持政策不变，该央行1月时决定实施负利率，让市场大感意外。

但知情消息人士称，日本央行政策委员会本周料将讨论是否允许900亿美元短期资金免于实施负利率。之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。

美联储和英国央行在本周稍晚的会议上都料将按兵不动。欧洲央行上周扩大了其宽松计划。

“我认为投资人预期日本央行不会有太大的举措，尤其是考虑到日本央行在美联储之前先举行会议，将对在美联储会议之前做出大规模的激进赌注持谨慎态度，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall表示。

周六公布的中国数据显示，多数经济领域进一步走弱，但也有一些亮点。

中国国家统计局周六公布，今年1-2月规模以上工业增加值同比增长5.4%，增速创2008年11月以来最低，亦低于路透调查预估中值5.6%。1-2月社会消费品零售总额同比增10.2%，路透调查预估中值为10.8%。

但经济的重要推动力--固定资产投资，1-2月同比增长10.2%。

“中国数据显示经济全线走软，不过很明显政府支出和房地产复苏在支撑增长，”IG Markets的市场分析师Angus Nicholson在给客户的报告中称。

“中国似乎回归到以往由投资和房地产拉动的增长模式，与他们所说的经济再平衡背道而驰，”他说。

中国人民银行行长周小川周末表示，没有必要采用过度的货币政策刺激办法来实现经济增长目标。他并称， 稳健略偏宽松的货币政策，符合去年下半年以来的状况，若国内外发生重大事件，货币政策会保持灵活性。

美元兑一篮子主要货币持稳，美元指数守在周五所及一个月低点95.938上方，报96.179。

美元兑日圆小幅跌至113.81日圆，但仍处于近期区间内。

欧元兑美元上涨0.1%至1.1159美元，远远高于上周在欧洲央行宣布宽松措施后创下的低点1.0821。

美国原油周一回吐上周的部分涨幅。美国原油上周五大幅上涨，因国际能源署(IEA)之前表示，市场或许已经见底。

美国原油跌0.3%至每桶38.39美元，上周五为上涨2%，触及2016年高点，并连续第四周录得周线上涨。

布兰特原油逆转盘初跌势，小涨约0.2%至每桶40.46美元，上周五为上涨近1%，上周累计上涨4%，为连续第三周录得周线上涨。(完)