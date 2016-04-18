亚洲股市下跌 多哈会议未达成冻产协议令油价重挫

路透东京4月18日 - 亚洲股市周一下跌，受累于油价期货重挫，之前多哈谈判未能达成协议解决全球供应过剩问题。

大约18个国家，包括非OPEC产油国俄罗斯在内，在卡塔尔首都多哈聚会。外界原本预期这次会议能通过一项协议，把产量稳定在1月的水平上直到2016年10月。协议谈判破裂，因沙特要求伊朗加入。

布兰特原油期货大跌5.2%左右至每桶40.86美元，美国原油期货下跌约5.5%至38.15美元。

“考虑到油价与股市之间较强的关联性，亚洲股市本周的开局看起来不妙，”IG驻墨尔本的市场分析师Angus Nicholson表示。

“今天大宗商品可能推动股市下跌，原材料和能源类股可能处境比较艰难...”Nicholson说。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘初下跌0.6%。

E-迷你标普500指数期货跌0.6%。美国股市周五小跌，但主要股指周线仍上扬。

日股日经指数.N225周一盘初重挫3.2%，投资人权衡日本九州强震对制造业者供应链的影响。

继上周四发生较小型地震之后，日本周六清晨又发生7.3级强震，震中在熊本县，是重要的制造业中心。

油价重挫令商品货币受到打击。

美元兑加元涨1.2%至1.2969，澳元兑美元跌1.1%至0.7641。

美元兑日圆跌0.6%至108.07日圆。

欧元兑日圆跌0.4%至122.10日圆，稍早曾跌至2013年4月以来低位121.95日圆。

欧元兑美元涨约0.2%至1.1300，美元指数跌0.1%至94.656。(完)