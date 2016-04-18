亚洲股市下跌 多哈会议未达成冻产协议令油价重挫

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月18日 - 亚洲股市周一下跌，受累于油价期货重挫，之前多哈谈判未能达成协议解决全球供应过剩问题。
大约18个国家，包括非OPEC产油国俄罗斯在内，在卡塔尔首都多哈聚会。外界原本预期这次会议能通过一项协议，把产量稳定在1月的水平上直到2016年10月。协议谈判破裂，因沙特要求伊朗加入。
布兰特原油期货大跌5.2%左右至每桶40.86美元，美国原油期货下跌约5.5%至38.15美元。
“考虑到油价与股市之间较强的关联性，亚洲股市本周的开局看起来不妙，”IG驻墨尔本的市场分析师Angus Nicholson表示。
“今天大宗商品可能推动股市下跌，原材料和能源类股可能处境比较艰难...”Nicholson说。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘初下跌0.6%。
E-迷你标普500指数期货跌0.6%。美国股市周五小跌，但主要股指周线仍上扬。
日股日经指数.N225周一盘初重挫3.2%，投资人权衡日本九州强震对制造业者供应链的影响。
继上周四发生较小型地震之后，日本周六清晨又发生7.3级强震，震中在熊本县，是重要的制造业中心。
油价重挫令商品货币受到打击。
美元兑加元涨1.2%至1.2969，澳元兑美元跌1.1%至0.7641。
美元兑日圆跌0.6%至108.07日圆。
欧元兑日圆跌0.4%至122.10日圆，稍早曾跌至2013年4月以来低位121.95日圆。
欧元兑美元涨约0.2%至1.1300，美元指数跌0.1%至94.656。(完)
(编译 王丽鑫/李春喜/张若琪/龚芳; 审校 李爽/杜明霞/许娜/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。