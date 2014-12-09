焦点：亚洲金融改革裹足不前 纳税人仍面临银行纾困隐患

路透香港12月9日 - 亚洲金融监管机构行动迟缓，未能积极推行措施以保护纳税人在大银行破产时免受影响，这不仅给政府留下日后纾困的隐患，还可能导致全球性大银行不得不退出某些市场。

2008年雷曼兄弟破产后，20国集团(G20)连同香港、新加坡和瑞士等地区和国家一致做出承诺，要在2015年底之前推出新规定，避免大银行在瓦解造成市场动荡。

不过，从事此类工作的律师表示，包括中国、印度和韩国在内的几个亚洲国家改革实施进展缓慢，妨碍了银行制定破产预案的工作。

“亚洲地区采取这些银行业处置措施时非常不情愿，即便有些国家制定了一些措施，执行时也不是很坚定，”穆迪驻香港高级副总裁Stephen Schwartz表示。

亚洲行动迟缓，因此全球决策者很难兑现解决“大而不能倒”问题的承诺。2008年金融危机之后G20做出承诺，确保纳税人不为破产银行买单。

据说，让亚洲决策者裹足不前的原因包括，1997-1998年亚洲金融危机过后该地区采取行动支持银行业，以及国有体制也让人相对感到放心。

一名参与计划的律师称，金融业“感到困惑”，为何部分亚洲监管部门不采取更多行动。

相比之下，欧美政府由于拿出逾1.5万亿(兆)美元来援助美国国际集团(AIG.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L)等企业惹恼了公众，监管部门已加快行动，推进所谓的银行“处置”法案。

**生前遗嘱**

危机后改革计划的核心是，要求39家被金融稳定委员会(FSB)认定对全球金融系统至关重要的大型金融企业拟定所谓的“生前遗嘱”，详述可以在何种方式下结束业务，同时维持自动取款机(ATM)的提现等关键功能。

不过，银行这些计划若要生效，其业务所在的国家需要制定新规，允许一旦有银行倒闭，政府可以迅速采取行动，比如出售资产或减记债务。

也就是说，如果“生前遗嘱”不能制定完成，汇丰(HSBA.L)、花旗集团(C.N)和渣打(STAN.L)等大型银行都要依靠亚洲各国政府来检查他们的偿债计划。

在这个复杂过程当中，香港的进展最快。但香港金融管理局声明称，预计只有到到明年底前才能提交有关处置权的法案。有38家大型全球性金融企业在香港设有业务。

FSB就银行处置问题制定了九项关键要求，印度甚至连一项都没有完全落实，不过正在起草一些建议。韩国和中国则还需完全落实九项要求中的六项。

印度央行和韩国央行未就置评要求予以回复。也未联系上中国银监会发表评论。

因此，迫于欧美要求完成这些计划的压力，西方一些大银行可能不得不把其亚洲业务的关键部分移至其他市场。

“本国监管机构可能迫使银行把业务转到其他地方，”律师事务所Freshfields Bruckhaus Deringer驻香港的亚洲金融服务部门主管Royce Miller表示。

亚洲的管辖权限在很多方面都较为落后，比如无法对海外监管机构的处置要求给予立即执行。

这些法律上的障碍开始在纽约和欧洲产生反响。而那里是许多大银行的总部所在地。

美国监管机构在8月认定11家银行的生前遗嘱不合格。一位了解讨论内情的消息人士表示，部分原因在于亚太部分的计划距离合格还有差距。

为撰写本报导而联系的美国监管机构和几家银行都拒绝置评。

如果亚洲各国政府不加快行动，欧美监管机构可能迫使银行业者把海外资产隔离在与母公司分开的子公司中，而这样做代价不菲。

最坏的情况就是，一些亚洲国家可能被边缘化，因为欧美监管机构强制实行严格限制，规定银行业者在那些市场可以进行哪些活动，或者要求银行出售资产。

“美国监管机构说，如果一个国家没有行之有效的银行处置机制，就不应在那进行业务经营活动，”这位律师说。

有关银行业纾困成本的图表，请点选： link.reuters.com/tyx53w

(完)

(编译 李春喜/许娜/李爽 审校 郑茵)

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