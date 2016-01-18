亚股跌至2011年底以来最低水准 因油价跌势加剧

路透东京1月18日 - 亚洲股市周一跌至2011年底以来的最低水准，表现疲软的美国经济数据及油价大幅下跌引发了对全球经济滑坡的进一步担忧。

油价周一最多下跌4%，布兰特原油跌破每桶28美元，触及2003年以来的最低水平。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘下跌1.0%，月内跌幅扩大至逾11%。

日股日经指数.N225重挫2.8%至一年低位。该股指自6月所及高位已下挫20%，符合熊市的普遍定义。

中国方面，上海股市沪综指.SSEC下跌近2%，跌穿8月中国股市动荡时创下的盘中低位。

美股方面，标普500指数.SPX周五触及15个月低位，周一美国市场因公共假期休市。

“美国和欧洲股市均跌破8月低位，未能延续反弹势头，这个事实意义重大，”SMBC日兴证券首席固定收益策略师森田长太郎称。

“我们到了需要考虑全球经济衰退风险的阶段，”他说。

美国12月零售销售下滑，工业生产连续第三个月下降。这成为经济增长在第四季严重减速的最新证据。

这些数据出炉后，备受关注的亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预估模型显示，美国经济第四季可望增长0.6%，较第三季的增长2.0%大幅放缓。

美国企业第四季获利料下滑逾4%，为连续第二个季度下降。

随着美国股指周五在震荡中下跌，油价跌破每桶30美元，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员老调重弹：金融市场日常波动不会影响货币政策。

但投资者进一步调降对美联储加息的预期，短期利率期货显示，预计年底前仅加息一次，今年年初时预期为加息两次。

美国外其他地方的经济前景也更加暗淡，随着中国经济减速，能源和原材料领域遭受重创。

沙特股市.TASI周日跌5.4%，触及五年低点。沙特可能需要加大减支力度以削减赤字，而且若油价保持在当前水准，该国经济可能进一步减速，有可能造成经济衰退。

巴西股市.BVSP触及2009年3月以来低点，鲜有迹象显示该国经济可以很快摆脱衰退。

“最关注的是油价。产油国被迫出售资产来弥补预算缺口。他们在全球出售股票，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Norihiro Fujito称。

世界大国于周日取消对伊朗的制裁，允许该国回到已经供应过剩的油市。尽管市场预期到这一进展，油价已经下跌，但这还是带来更多压力。

上周五油价下跌6%，年初以来的跌幅超过23%。

油价自2014年中以来大幅下跌，因美国页岩油生产增加，中国经济放缓导致需求疲软，且随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)减少刺激规模，并且收紧货币政策，助长能源投资的廉价美元融资告一段落，

汇市方面，商品货币受创，加元兑美元触及2003年初以来的低位，之后扳回部分跌幅。

日圆/美元回吐部分涨幅，此前在周五升至五个月高点116.51日圆。日圆/美元日内持于117.30，下跌0.2%。欧元/美元同样小跌，报1.0900美元。

不过离岸人民币上涨0.5%，报在6.5840，因中国当局持续打击人民币空头。

中国央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。

这项声明证明了路透周日根据消息来源所发布的消息，三位消息人士周日透露，中国央行将对境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率。(完)