亚股跟随美股走低 美元反弹后暂作休憩

路透东京5月12日 - 亚洲股市周四下跌，此前美股表现黯淡；与此同时，美元自本周反弹后暂作休憩，原油期货回吐近期部分涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，朝周二所及两个月低位回落，之前美国股市收低，道琼工业指数表现为2月来最糟糕的一天，因迪士尼、梅西百货和Fossil疲弱的季报和财测，打击了投资人对消费类股信心。

标准普尔500指数.SPX十大类股中，除公共事业类股.SPLRCU上涨0.24%外，其余全部下滑。

日本股市日经指数.N225下跌0.2%，为四日来首次下滑，继日圆持续走强之后，投资者在消化暗淡的企业获利预估。日圆走强严重削弱日本出口商的利润前景。

“我们开始看到，很多情况下出口商的财测都相当令人吃惊，有些预计未来一年获利下滑20%至50%，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall表示。

原油期货价格脱离低位，但在亚洲盘仍下跌。油价在此前隔夜市场跳涨，因美国原油库存意外减少，为3月以来首次。

美国原油下跌0.4%，报每桶46.05美元；周三上涨3.5%。布兰特原油下跌0.4%至47.42美元，昨天和前天分别上涨4.6%和4.3%。

“目前，投资者将油价延续涨势看作是全球增长好转的迹象，”U.S. Bank Wealth Management的固定收益研究主管Jennifer Vail表示。

不过她说，疲弱的零售报告抵消了人气的上扬。在经济前景黯淡的情况下，美联储官员仍担忧市场能否承受再次升息。

“他们(美联储)真的很想升息，以便在经济有需要时，可以有一些灵活性。不过在这种非常罕见的低增长环境下，很难有明确的信号显示经济可以适应政策的正常化，”Vail说。

根据周五的路透调查，华尔街大型投行目前认为美联储下次升息将是在9月；之前的数据显示，美国非农就业人数升幅不及预期。

周四稍后英国央行料将公布，其九位货币政策委员会委员投票决定维持指标利率在0.5%的历史低位不变；英国指标利率已连续七年多保持在这一水平。

英国央行总裁卡尼将在设定央行最新预估时，小心加入有关英国退欧问题的讨论。

美元指数小涨0.1%至93.882，但仍低于周三所及两周高点94.356。

欧元兑美元持稳于1.1423，美元兑日圆涨0.3%至108.67。该货币对周三触及两周高点109.37。(完)