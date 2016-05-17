亚洲股市反弹 此前苹果股价和油价回升提振美国股市

路透东京5月17日 - 亚洲股市周二自两个月低点反弹，科技巨头苹果反弹以及油价上涨此前提振美国股市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，继续自上周五触及的两个月低点反弹。日经指数.N225早盘收涨0.9%。

“市场风险偏好似回暖，或者更确切地说，过度悲观的心态正在缓解，”三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa称。

美国股市周一大涨，受苹果股价跳升带动，且油价走强支撑能源股上扬。标准普尔500指数.SPX上涨1.0%。

苹果(AAPL.O)收高3.7%，此前巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)报告持有苹果价值约10亿美元股权。苹果过去一个月股价大跌约20%，因担忧该公司营收增长放缓。

油价触及六个月高位，因市场关注供应受阻，该因素也促使长期看跌油市的高盛对短期油价做出偏多预测。

尼日利亚、委内瑞拉及其他国家原油供应中断、美国产量下滑，以及加拿大油砂产区在野火肆虐后实际上已冻结加拿大原油的供应，帮助提振油价。

“供应中断越来越多，短期应会让油市获得良好支撑，”澳新银行(ANZ)在一份研究报告中称。

供应干扰问题促使高盛对油市前景的看法大反转，该行很长时间以来一直警告全球石油存储逼近储能上限，油价将再度重挫至低见每桶20美元。

布兰特原油期货上涨0.6%至每桶49.29美元；周一收涨2.4%，盘中稍早升至49.47美元，为11月初以来最高。

美国原油期货涨1.1%至每桶48.24美元，周一升3.3%。

不过，对中国经济放缓的担忧可能拖累亚股，因周六公布的数据显示，中国4月投资、工业增加值和零售销售增幅均逊于预期。

过去一个月，中国股市表现为全球最差之一。香港、台湾和上海股市均下挫约7%。

在外汇市场，英镑兑美元上扬0.6%至1.4478美元，部分得益于一篇报导，称英国“留欧”阵营支持率领先“脱欧”阵营15个百分点。

美元兑其他货币几无变动。美元兑日圆报109.09日圆，守在过去一周的交投区间内。

欧元兑美元交投于1.1315美元，脱离周五触及的两周低点1.1283。

澳元兑美元升0.8%报0.7345美元，此前澳洲央行发布的5月会议记录基调没有预期的那么温和，令部分投资者感到意外。(完)