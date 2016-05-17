亚洲股市反弹 此前苹果股价和油价回升提振美国股市

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月17日 - 亚洲股市周二自两个月低点反弹，科技巨头苹果反弹以及油价上涨此前提振美国股市。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，继续自上周五触及的两个月低点反弹。日经指数.N225早盘收涨0.9%。
“市场风险偏好似回暖，或者更确切地说，过度悲观的心态正在缓解，”三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa称。
美国股市周一大涨，受苹果股价跳升带动，且油价走强支撑能源股上扬。标准普尔500指数.SPX上涨1.0%。
苹果(AAPL.O)收高3.7%，此前巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)报告持有苹果价值约10亿美元股权。苹果过去一个月股价大跌约20%，因担忧该公司营收增长放缓。
油价触及六个月高位，因市场关注供应受阻，该因素也促使长期看跌油市的高盛对短期油价做出偏多预测。
尼日利亚、委内瑞拉及其他国家原油供应中断、美国产量下滑，以及加拿大油砂产区在野火肆虐后实际上已冻结加拿大原油的供应，帮助提振油价。
“供应中断越来越多，短期应会让油市获得良好支撑，”澳新银行(ANZ)在一份研究报告中称。
供应干扰问题促使高盛对油市前景的看法大反转，该行很长时间以来一直警告全球石油存储逼近储能上限，油价将再度重挫至低见每桶20美元。
布兰特原油期货上涨0.6%至每桶49.29美元；周一收涨2.4%，盘中稍早升至49.47美元，为11月初以来最高。
美国原油期货涨1.1%至每桶48.24美元，周一升3.3%。
不过，对中国经济放缓的担忧可能拖累亚股，因周六公布的数据显示，中国4月投资、工业增加值和零售销售增幅均逊于预期。
过去一个月，中国股市表现为全球最差之一。香港、台湾和上海股市均下挫约7%。
在外汇市场，英镑兑美元上扬0.6%至1.4478美元，部分得益于一篇报导，称英国“留欧”阵营支持率领先“脱欧”阵营15个百分点。
美元兑其他货币几无变动。美元兑日圆报109.09日圆，守在过去一周的交投区间内。
欧元兑美元交投于1.1315美元，脱离周五触及的两周低点1.1283。
澳元兑美元升0.8%报0.7345美元，此前澳洲央行发布的5月会议记录基调没有预期的那么温和，令部分投资者感到意外。(完)
(编译/审校 孙国玉/王丽鑫/许娜/徐文焰/戴素萍/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。