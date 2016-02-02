亚股走低 因油价续跌且全球经济疑虑加剧

路透东京2月2日 - 亚洲股市周二下跌，因供应过剩担忧重现打压原油价格下滑，并且悲观的制造业数据引发对全球经济增长乏力的疑虑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%。

日股日经指数.N225下滑0.5%，因投资者在日本央行负利率政策决议激励股市大涨两日后锁定获利。

美国原油期货下挫约1.8%至每桶31.06美元，隔夜市场一度重挫7%，因中国经济数据疲弱、美国未来天气料将温和，而且市场质疑产油国能否达成协议应对供应过剩问题。

油价尽管下跌，但仍较1月中旬触及的逾12年低点26.19美元高出近19%。

“(油价)向现实靠近了一点点，不过仍守在每桶30美元上方，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun说，指出市场仍担心石油供应增加和经济数据趋弱。

4月布兰特原油合约下滑1.5%。

中国周一公布1月制造业萎缩速度为2012年来最快，让油价承受新的压力。

澳元兑美元跌约0.4%报0.7088，不过仍受守在最近所及七年低点0.6827上方。

澳洲央行一如预期，维持利率在纪录低点2.0不变。该央行自2015年5月来就一直按兵不动。澳洲央行对成长前景抱有希望，但重申若有必要支持经济，仍有进一步降息空间。

美元兑日圆下跌约0.3%，报120.67，但日本央行上周五意外实施负利率仍起到支撑作用。

市场对美国总统提名初选结果反应不大。

美国股市周一小跌，此前公布的1月调查报告显示，全球制造业活动在新年伊始没有太大改观，因产能过剩，但需求偏弱。

周一公布的调查显示，2016年伊始全球制造业扩张速度略微加快，但依然疲弱，因发达市场增速提高未能抵消新兴经济体活动的萎缩。

美国供应管理协会称，1月制造业采购经理人指数(PMI)上升0.2个百分点，至48.2，为连续第四个月萎缩。制造业活动1月呈现出企稳的迹象，但短期内复苏的可能性不大，因美元走强让制造企业叫苦不迭，而油价回落迫使能源企业进一步削减支出。

欧元上涨约0.2%，至1.0909美元，不过涨势受限，因欧元区制造业数据表现以及欧洲央行总裁德拉吉的评论令人失望。

欧洲央行总裁德拉吉强调欧元区面临风险，并称准备在3月初检讨及重新考虑货币政策立场。(完)