欧元跃升且股市上涨 因法国总统大选首轮投票结果出炉

路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。

E-迷你标普500指数期货盘初涨0.8%，美国10年期公债收益率升近8个基点至2.31%。

日股日经指数.N225上涨1.3%，受日圆走软提振；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.2%。

沪综指.SSEC下跌1.5%， 新华社周日稍晚发表评论称，近期中国加强金融监管，这有利于中国经济金融长期健康发展，同时相关调整也会伴随着压力和阵痛。这暗示政府将容忍市场更大的波动。

中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。

由于普遍预计马克龙将赢得决胜局投票，并使法国留在欧盟，这一结果减弱了英国去年6月公投退欧而带来的一股反建制冲击的威胁。

民调显示马克龙领先逾20个点，领先优势如此明显，因此法国非常不可能重演英国退欧那样的意外事件。

投资者原本担心若一位极左翼候选人进入第二轮投票，与勒庞正面交锋，则当为欧元前途捏把汗。压力释放后欧元跳涨，兑美元最新上涨1.1%至1.0845美元，曾一度升至11月初以来最高的1.0940。

避险的日圆全线下滑，欧元兑日圆飙升2%至119.32日圆，美元兑日圆涨0.9%至109.99日圆。相应地，现货金跌0.7%至每盎司1,274.70美元。

“欧元上涨和冒险情绪反弹是可以理解的，应该也会见到欧洲债券收益率下滑，较德债收益率收紧，及股市大涨，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师Tim Riddell说。

“不过，当市场开始反思法国情势明显远离‘建制派’，以及新总统能有多少效率时，这类涨势料将受限，”他补充说。

**对税改方案存疑**

消息称美国总统特朗普将于周三宣布其税改提议的大致轮廓，华尔街仅从中获得温和支撑。

“市场怀疑是否会披露实质性的细节，”澳新银行分析师在报告中写道。

“对于减税政策是否对税收仅有中性影响，市场有诸多猜测，这可能会增加其在国会获得批准的难度。”

道琼工业指数.DJI周五下滑0.15%，标准普尔500指数.SPX跌0.3%，而纳斯达克指数.IXIC小跌0.11%。

投资者也持续关注朝鲜半岛紧张局势。

朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。

韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。

油价仅从上周跌幅中略见回升，迹象显示美国产量及库存增长恐抵销掉石油输出国组织(OPEC)的减产努力，仍令油价承压。

布兰特原油上涨0.29美元，报每桶52.25美元，美国原油期货上涨0.24美元，报49.86美元。(完)