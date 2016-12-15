亚股和债券走势艰难 因美联储暗示明年加快升息步伐

路透悉尼/东京12月15日 - 亚洲股市和货币周四走势艰难，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)在一年来首次升息，并暗示明年收紧政策的步伐可能快于投资人预期。

美国短期公债收益率跳涨至2009年以来高点，带动美元升至近14年高点。

美国股市周三下挫，标普500指数录得10月11日来最大单日百分比跌幅。

美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.50-0.75%，早在市场预料之中，但当理事预测“点阵图”显示预测中值为明年加息三次，超过之前预测的两次时，还是让投资者感到意外。

一些分析师指出，即便美联储的经济预估几未上调，但还是出现了这样的调查，表明如果决策官员看到经济增长或通胀上升的更明确证据，美联储就可能进一步加速收紧步伐。

“美国经济已在稳固扩张，但新政府希望大规模支出。这肯定会提振通胀和美债收益率，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

投资者先前大举押注美联储会发出较为鸽派的讯息，许多仓位被迅速解除。

“包括我在内，市场站错了边，令走势更为加剧，”纽约花旗外汇业务全球主管Steven Englander说。

联邦基金利率下滑，暗示美联储将升息三次的机率几乎达50%，升息两次的机率已是100%。

两年期美债收益率跳升10个基点至1.27%，是2015年初以来最大单日涨幅，也是2009年8月以来的最高水平。

**新兴市场压力**

两年期美债与可比德债收益率之差也扩大至2000年来最阔水平。

这或将令更多资金流出新兴市场，而且亚洲股市和汇市将受到负面影响。

美元全线上涨，兑一篮子货币触及近14年来高位，报102.100。欧元兑美元跌0.9%至1.0528美元，美元兑日圆攀升1.6%至117.02日圆。

日圆下跌对日本股市起到了缓冲作用，日经指数.N225上扬0.9%。

其它亚洲市场就没有如此幸运，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.7%。

人民币或将吸引部分关注，因人民币中间价可能大幅下降，这可能加大其它亚洲货币出现竞争性贬值的压力。

华尔街方面，道琼工业指数.DJI收低0.6%，标普500指数.SPX收跌0.81%，纳斯达克指数.IXIC下滑0.5%。

股市近几周涨势凌厉，因外界臆测美国总统当选人特朗普将寻求减税，并增加基建支出。

美元升值令备受供应过剩之苦的油价受到打压。

布兰特原油周三下跌3.3%至每桶53.72美元；美国原油报每桶50.87美元，较周一触及的近一年半高点滑落6.7%。

现货金跌至每盎司1,142.66美元左右的逾10个月低位。(完)