亚洲股市持平 日本央行维持政策不变后日圆维持疲态

路透新加坡6月16日 - 亚洲股市周五持平，在美国科技股隔夜再现跌势后，投资者寻觅交投诱因。

日圆兑美元仍接近两周低点。日本央行一如预期维持货币政策不变，而美联储则暗示进一步收紧政策。

日圆兑美元跌0.2%至111.14，此前日本央行保持公债购买计划不变，将短期利率目标维持在负0.1%，同时亦把10年期公债收益率目标维持在近零水平。

日本央行一如市场预期，对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信经济复苏势头正在增强。

日本股市日经指数.N225涨0.5%，带动周线跌幅缩窄至0.4%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持稳，周线料跌0.7%。

纳斯达克指数.IXIC昨晚引领华尔街市场跌势，下跌0.5%；苹果.AAPL.O及Alphabet(GOOGL.O)等个股因分析师报告偏空，导致股价重挫。标普500科技股指数下跌0.5%。

标普500指数.SPX跌0.2%，道琼工业指数.DJI跌0.1%。

“科技股当日再度惨跌，因投资者愈发担忧美联储紧缩周期，以及这将如何使得一些企业遭遇难题，”ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam在报告中写道。

“科技股这波荣景一直以来是建立在宽松货币及较低利率的基础上。而这两项因素即将消失。”

韩国股市.KS11下滑约0.1%，回吐稍早涨幅。最大权重股三星电子(005930.KS)几无变动。

第二大权重股SK海力士(000660.KS)一度触及15年高点，之后回落，下跌0.3%。

台湾股市.TWII涨0.1%，权重股台积电(2330.TW)和鸿海精密(2317.TW)均上扬。

“这波走势姗姗来迟...两者存在明显差异，与西方同行相比，亚洲和新兴市场科技企业仍被低估，”新加坡盛宝金融的全球宏观策略师Kay Van-Petersen表示。

“历史经验看这有道理，但从政治上看，亚洲整体而言可能要比发达市场更加稳定。”

美元指数接近隔夜触及的两周高位，此前数据显示美国初请失业金人数上周降幅超预期，提振美元指数走高。

纽约联储的一项调查显示，6月纽约州制造业指数急升21点，至19.8，为2014年9月以来最高。也提升了美联储今年收紧政策的可能性。

美元指数小升至97.484，扩大周四0.5%的涨幅，本周周线料涨0.2%。

“美元很可能真的会有出色表现，如果大致要基于这种概率来交易，我肯定会更加确信地押美元多仓，”IG驻墨尔本首席市场策略师Chris Weston说。

美联储周三升息并公布缩表计划细节，华尔街预计或在9月启动。

英镑兑美元小涨0.1%至1.2777美元。周四高见1.2795美元，因有迹象显示英国央行维持利率于纪录低位的立场有所转变。

不过英镑兑美元之后收盘持平，受货币政策的不确定性，以及首相特雷莎梅上周大选未能赢得国会多数优势后的政治前景疑虑拖累。

大宗商品方面，油价低迷，美国汽油库存上升令人忧心。

美国原油小跌0.1%至每桶44.43美元，仍接近周四所及的六周低点，周线料下挫3.1%。

布兰特原油持稳于每桶46.92美元，周线料下跌2.6%。

美元升值拖累金价，现货金下滑0.1%至每盎司1,251.80美元，周四跌0.6%。金价本周料下跌1.1%，连续第二周录得周线跌幅。(完)