亚洲股市涨跌互见 美元指数创2月3日以来高点

路透东京10月24日 - 亚洲股市周一涨跌互见，未见明确方向，上周尾段美国股市表现迟滞；在此同时美元在九个月高点附近徘徊，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)一位官员的最新评论，强化了年底前升息的押注。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.1%。

韩国综合股价指数.KS11涨0.5%，澳洲股市跌0.6%，受挫于能源股下滑。中国沪综指.SSEC上扬1.2%，扩大周五涨势，当时受基础设施类股强势推动上涨。

日股日经指数.N225最新几近持平。

“在看到来自海外的更多消息前，特别是关于美国加息的消息，鲜有投资者愿意追高市场，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura说。

美股方面，美国股市标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJI周五收盘几无变动，纳斯达克指数.IXIC上涨，因微软收位创纪录和麦当劳业绩带来的提振，帮助抵消了能源及医疗保健类股下跌带来的压力。

“本周将是消息面断层的一周，因为下周日本央行、美联储和英国央行将召开会议...但美国、日本和欧元区有大量数据公布，而且美国、欧洲和亚洲还有大量企业财报出炉，”ADM Investor Services International策略师Marc Ostwald写道。

全球市场本周将迎来一系列数据，其中包括日本和一些欧元区国家的消费者物价指数(CPI)、美国第三季GDP初值和发达经济体采购经理人指数(PMI)数据等。

外汇市场方面，美元指数.DXY微升0.1%报98.805，稍早触及98.846，为2月3日以来最高。

美元上周获得提振，因欧洲央行打消有关考虑缩减货币宽松举措的传闻后，欧元下滑。

包括纽约联邦储备银行总裁杜德利在内的美联储官员的鹰派言论，还有希拉里将赢得美国总统大选的预期升温，也对美元构成支持。预期希拉里将赢得大选，令美联储将于12月加息的押注增加。

美元兑日圆涨0.1%至103.960。欧元兑美元跌0.2%至1.0864，上周五曾跌至1.0859，为3月10日以来的最低水平。

澳元兑美元持稳在0.7608。

离岸人民币兑普遍走强的美元触及六年新低。

原油价格因供应过剩疑虑而下滑，美国原油跌0.5%至每桶50.62美元。

周五原油合约上涨约0.8%，因市场希望俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)达成价格协议，但对供应过剩的担忧对市场形成持续拖累。

油价周一早盘下跌，因伊拉克称其希望能获得石油输出国组织(OPEC)达成的任何减产协议的豁免。最新数据亦显示，美国活跃钻机数量自8月以来首次呈两位数上涨，从而打压油市。

布兰特原油跌0.3%至每桶51.61美元。(完)