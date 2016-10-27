亚洲股市续跌 美元指数脱离高点

路透东京10月27日 - 亚洲股市周四延续跌势，苹果财报令人失望，拖累美国股市，另外，美元仍低于本周触及的近九个月高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数午后下跌0.9%。

中国数据更进一步打击市场信心。受工业生产和销售增长、低基数效应明显减弱等主要因素影响，中国9月规模以上工业企业利润增速大幅放缓至7.7%，较8月下降11.8个百分点，显示工业利润向平稳增长态势回归。

中国国家统计局称，虽然企业利润回归平稳增长态势，但制约企业效益的不利因素仍然存在，国内外市场需求总体仍然偏弱，企业应收账款增长较快，占流动资金的比重有所上升。

港股恒生指数.HSI下跌1.2%，恒生国企指数.HSCE下跌1.6%。

除此之外，苹果(AAPL.O)以及其他美国主要企业的业绩及财测也加重隔夜美股压力。标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC都下滑，但波音(BA.N)股价强势拉抬道指.DJI收涨。

日本股市日经指数.N225下跌0.5%，不过日圆走软支撑股市。

“市场人士乐见近期日圆疲软走势，这在今天支撑日本股市，”Superfund Japan驻东京首席代表Hiroki Allen表示。

“投资者午后似乎了结获利，卖出近几天上涨的股票，”他说。

周四稍晚，市场人士将关注美国耐久财、初请失业金和成屋待完成销售数据。

“这些数据料不会对美元产生强烈影响，但考虑到美元/日圆关注105，较好的数据可能助该货币对一臂之力，拿下这一关键水准，”BK资产管理公司的董事总经理Kathy Lien说。

美元兑日圆小跌0.1%至104.41，远离周二触及的本周高点104.87，这也是自7月末以来的最高位。

欧元兑美元略跌至1.0901，美元指数持于98.675，该指数周二曾触及近九个月高位99.119。

外界仍预期美联储将在年底前升息，这支撑美元。芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch显示，市场人士近来数周押注，美联储12月升息的可能性超过70%。

美国经济成长数据将于周五公布，可能会巩固或削弱对美联储升息的预期。

原油期货持稳，美国原油小涨0.1%至每桶49.23美元，布兰特原油涨0.1%至50.05美元。

周三美国原油结算价跌逾1%，即便之前美国公布原油库存意外下降，但交易员仍对OPEC能否在11月底达成减产协议持谨慎态度，打压油价。

现货金几乎持平，报每盎司1,266.34美元。(完)