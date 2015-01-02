欧元新年创新低 油价试图反弹

路透悉尼1月2日 - 欧元周五开年在亚洲交易时段位于29个月低点，此前欧洲央行总裁讲话令市场预期央行将采取更激进的经济刺激措施，从而突出美元的利率优势。

欧元兑美元跌至1.2054美元，为2012年中以来低位。美元指数接近九年高位，美元兑日圆亦反弹并突破120日圆。

欧元现接近2012年低点和主要技术支撑位1.2042美元，若跌破此处，未来将下探2010年6月以来新低。

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行已准备好应对通缩风险后，欧元走低。欧元区消费者物价数据将在1月7日公布，外界广泛预计通胀年率将下跌。

“如果必须对低通胀时间持续太久的局面作出反应，我们将在2015年初采取行动，我们已做好技术上的准备，可以调整举措的规模、速度和组成。管理委员会内部对此意见一致。”

欧洲央行将于1月22日开会，市场强烈预期该行终将决定开始购入主权债，尾随美国、英国及日本的脚步。

油市周五表现活络，油价呈现大涨，因美国原油库存降幅大于预期，且一美国重要供应设施失火。

在历经惨淡的一年后，美国原油期货上涨0.98美原至每桶54.25美元，布兰特原油期货上涨0.96美元至每桶58.29美元。

与之相左的是，亚洲股市表现平淡，因中国、日本、泰国及菲律宾等地股市都逢假日休市。澳洲股市主要股指小涨0.1%，韩国股市则是下跌0.1%。香港股市上涨0.3%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.2%，2014年几近持平，且已连续三年如此。

各地区的经济数据大致迟滞，中国周四公布12月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1，为2014年最低水平，11月时为50.3。

不过，服务业PMI升至54.1，为服务业正有望接替制造业成为经济成长动能的迹象，从而缓解了制造业PMI疲弱带来的冲击。

无论如何，投资人专注于中国当局可能将推出更多刺激举措来避免经济更急剧放缓。经济若急降，恐将造成失业及债务违约问题。

中国股市2014年大涨52%，表现超过全球其他市场，这也是原因之一。

美股也录得两位数涨幅。标准普尔500指数周三收低1.03%，但全年仍上扬11%。

道琼工业指数周三跌0.89%，Nasdaq指数收低0.87%。

现货金周五小升0.4%至每盎司1,186.75美元，因油价上涨提振黄金的避险魅力，但金价看来恐将连续第三周下滑，受累于美元走强。2014年金价以约2%的跌幅收官。(完)

(编译/审校 李春喜/洪曦/张明钧/戴素萍/王兴亚/张涛/许娜/孙茉莉)

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