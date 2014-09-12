美元因美联储动向揣测走高 日股触及高位

路透悉尼9月12日 - 美元周五在亚洲盘走升，美国升息揣测方兴未艾打压商品价格，并促使投资者轧平对高收益货币的杠杆交易。

有传言称美国联邦储备委员会(美联储/FED)在下周政策会议可能转向强硬，或许会舍弃其维持利率在低位的承诺。美债收益率已因此稳定走扬，并助美元一臂之力。

市场波动性突然爆发促使一些人缩减利差交易仓位，利差交易系借入低利率的欧元和日圆，以买进和大宗商品或和新兴货币有关的高收益资产。

加元CAD=D4成了受害者之一，兑美元跌至五个月低点1.1030加元，澳元AUD=D4则触及六个月低位0.9060美元。

美元上涨推低油价至两年最低，金价则跌至八个月低点，铜价挫至三个月低点。

相比之下，美元兑日圆上涨被视为利好日本出口商、企业获利及日股。日本东证股价指数.TOPX上涨0.3%，创2008年7月以来最高水平。

其他亚股表现稍逊，因投资者仍担心，即便只是暗示联储政策有变，也可能引发资金撤离新兴市场。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%至一个月低点。

美股亦处于守势，道琼工业指数.DJI周四收低0.12%，标准普尔500指数.SPX微升0.09%，Nasdaq指数.IXIC收升0.12%。欧洲股市泛欧绩优股300指数.FTEU3则下滑0.13%。

虽然亚洲无重要数据发布，但今日稍晚出炉的美国零售销售报告，可能升高对美国利率政策的臆测。分析师预期8月零售销售强劲反弹0.6%，得益于汽车销售畅旺；7月零售销售持平，表现令人失望。

若数据强劲，会令市场益发预期，美联储可能重新修饰甚至去掉有关在结束购债计划后的“相当长时间内”维持低利率政策的承诺。

**公债收益率上升**

不安情绪尤其反映在短期公债收益率上。美国两年期公债收益率US2YT=RR周线有望收在2011年4月以来高点。

不过鉴于通胀前景可控和消费者债负仍旧沉重，投资者认为政策收紧的力度可能比以往大为减弱。

因此，美国10年期公债收益率US10YT=RR目前报2.55%，远低于2011年4月的3.30%。

的确，很多分析师认为，美联储大部分有投票权的委员都担心，政策转变过快可能威胁到经济复苏。

“该市场在下周三美联储会议之前将处于守势，因关于美联储即将采用强硬措辞的预期升温，”苏格兰皇家银行的美债策略主管William O'Donnell表示。

“但预期的悲观程度可能有点过头了，”他补充说，“我们认为9月改变措辞可能有点早，美联储只是可能开始讨论这一问题。”

不过，美国似乎肯定会在明年某个时候升息，而欧洲央行和日本央行仍致力于实行大规模刺激举措。

外界普遍认为，货币政策分化在长期内利好美元，并促使美元指数.DXY维持高位，报84.350。

美元兑日圆JPY=亦触及六年高位107.35，欧元兑美元EUR=报1.2918，本周稍早曾触及1.2859的14个月低位。

英镑从近期的抛盘中暂时回复，因YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。

周五，英镑兑美元GBP=报1.6235，从当周低位1.6052回升。

美元走强令现货金XAU=下跌至每盎司1,231.95美元的新低。

布兰特原油LCOc1重启跌势，下跌0.28美元，至每桶97.80美元，隔夜触及2012年7月以来低位。美国原油CLc1回吐稍早涨幅，下跌0.02美元，至每桶92.81美元。(完)

(编译/审校 戴素萍/李婷仪/徐文焰/朱晓军/杜明霞/陈宗琦/张荻/蔡美珍/白云)

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