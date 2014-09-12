美元因美联储动向揣测走高 日股触及高位

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透悉尼9月12日 - 美元周五在亚洲盘走升，美国升息揣测方兴未艾打压商品价格，并促使投资者轧平对高收益货币的杠杆交易。
有传言称美国联邦储备委员会(美联储/FED)在下周政策会议可能转向强硬，或许会舍弃其维持利率在低位的承诺。美债收益率已因此稳定走扬，并助美元一臂之力。
市场波动性突然爆发促使一些人缩减利差交易仓位，利差交易系借入低利率的欧元和日圆，以买进和大宗商品或和新兴货币有关的高收益资产。
加元CAD=D4成了受害者之一，兑美元跌至五个月低点1.1030加元，澳元AUD=D4则触及六个月低位0.9060美元。
美元上涨推低油价至两年最低，金价则跌至八个月低点，铜价挫至三个月低点。
相比之下，美元兑日圆上涨被视为利好日本出口商、企业获利及日股。日本东证股价指数.TOPX上涨0.3%，创2008年7月以来最高水平。
其他亚股表现稍逊，因投资者仍担心，即便只是暗示联储政策有变，也可能引发资金撤离新兴市场。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%至一个月低点。
美股亦处于守势，道琼工业指数.DJI周四收低0.12%，标准普尔500指数.SPX微升0.09%，Nasdaq指数.IXIC收升0.12%。欧洲股市泛欧绩优股300指数.FTEU3则下滑0.13%。
虽然亚洲无重要数据发布，但今日稍晚出炉的美国零售销售报告，可能升高对美国利率政策的臆测。分析师预期8月零售销售强劲反弹0.6%，得益于汽车销售畅旺；7月零售销售持平，表现令人失望。
若数据强劲，会令市场益发预期，美联储可能重新修饰甚至去掉有关在结束购债计划后的“相当长时间内”维持低利率政策的承诺。
**公债收益率上升**
不安情绪尤其反映在短期公债收益率上。美国两年期公债收益率US2YT=RR周线有望收在2011年4月以来高点。
不过鉴于通胀前景可控和消费者债负仍旧沉重，投资者认为政策收紧的力度可能比以往大为减弱。
因此，美国10年期公债收益率US10YT=RR目前报2.55%，远低于2011年4月的3.30%。
的确，很多分析师认为，美联储大部分有投票权的委员都担心，政策转变过快可能威胁到经济复苏。
“该市场在下周三美联储会议之前将处于守势，因关于美联储即将采用强硬措辞的预期升温，”苏格兰皇家银行的美债策略主管William O'Donnell表示。
“但预期的悲观程度可能有点过头了，”他补充说，“我们认为9月改变措辞可能有点早，美联储只是可能开始讨论这一问题。”
不过，美国似乎肯定会在明年某个时候升息，而欧洲央行和日本央行仍致力于实行大规模刺激举措。
外界普遍认为，货币政策分化在长期内利好美元，并促使美元指数.DXY维持高位，报84.350。
美元兑日圆JPY=亦触及六年高位107.35，欧元兑美元EUR=报1.2918，本周稍早曾触及1.2859的14个月低位。
英镑从近期的抛盘中暂时回复，因YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。
周五，英镑兑美元GBP=报1.6235，从当周低位1.6052回升。
美元走强令现货金XAU=下跌至每盎司1,231.95美元的新低。
布兰特原油LCOc1重启跌势，下跌0.28美元，至每桶97.80美元，隔夜触及2012年7月以来低位。美国原油CLc1回吐稍早涨幅，下跌0.02美元，至每桶92.81美元。(完)
(编译/审校 戴素萍/李婷仪/徐文焰/朱晓军/杜明霞/陈宗琦/张荻/蔡美珍/白云)
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