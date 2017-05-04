亚股回落 美元守住美联储发布鹰派声明后取得的涨幅

路透新加坡5月4日 - 亚股周四回落，从美国股市压抑走势中获得指引，美元守住美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布鹰派政策声明后取得的涨幅。

美联储在为期两日的会议结束时维持指标利率不变，一如预期，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，这表明今年仍可能再升息两次。

CME Group的FedWatch Tool显示，期货交易员目前预期6月加息的机率为72%，高于美联储声明公布前的63%。

美元兑日圆涨0.1%报112.83，为3月20日以来最高，周三涨0.6%并收在日高。

美元指数涨0.1%至99.332，周三扬升0.2%。

“未来几周的关键将是美国经济数据，此外(美联储)还将密切关注华府动向及就新政府降税计划的协商，”State Street Global Markets北美跨资产策略部主管Lee Ferridge表示。

“如果数据保持良好(或表现更好，较目前情况改善)，同时夏末达成降税协议的可能性不减，那么市场可能会把6月采取行动的因素纳入考量。”

目前市场关注焦点转向美国4月非农就业报告。周三公布的数据显示，美国4月民间就业岗位增加17.7万个，高于预期但为10月以来最小增幅。

路透访问的分析师预期，美国4月非农就业岗位料增加18.5万个，高于3月的8.9万个。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周四早盘下滑0.15%。

澳洲股市走低0.3%。

日本周四休市，韩国股市.KS11逆势走高0.5%，盘中稍早在强劲公司业绩的提振下触及纪录高位。

隔夜美股主要股指收盘大致持平或小幅下跌。

纳斯达克指数.IXIC下跌0.4%，苹果在周二公布iPhone销量低于预期后股价挫跌。

该指数并受Facebook和特斯拉的拖累，尽管这两家公司公布乐观的季度业绩，但股价在盘中和盘后均下跌。

近来退居次位的政治疑虑，或许会再次涌现，美国众议院今日稍后将就修订版医改案进行表决。

众议院多数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)表示，共和党领导者相信有足够的支持让该案过关。

在欧洲，德国DAX指数.GDAXI收高，但英国富时100指数.FTSE和法国CAC-40指数.FCHI收低。欧洲STOXX 600指数自20个月高位回落，微幅收低0.04%。

欧元兑美元周四稍早持稳于1.0889美元，周三下滑0.4%。

在法国极右翼总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙进行辩论后，民调显示马克龙支持率约为63%。马克龙和勒庞将在周日总统大选第二轮投票中对决。

大宗商品方面，周四油价下滑，此前美国原油库存下降幅度小于预期。

美国原油回跌0.4%至每桶47.65美元。周三该期约在触及逾五周最低水平后收高。

现货金持平于每盎司1,238.31美元，未能收复周三1.5%跌幅，当时受美联储发布声明后美元走强拖累。(完)