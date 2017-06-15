亚股下滑 因美国升息、数据疲弱且有媒体称特朗普被调查

路透东京6月15日 - 美国股指期货和亚洲股市周四下滑，因美国经济数据疲弱、美联储政策立场相对强硬，且有媒体报导美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，遭到特别检察官的调查。

E-迷你标普500指数期货跌0.3%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%，日本股市日经指数.N225跌0.4%。

美联储周三升息，并发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。

美联储主席叶伦称可能在“较短时间内”就开始资产负债表正常化。而美联储理事的预估显示，他们预计今年底之前会再升息一次。

华尔街大多数主要银行目前预计，美联储将从9月开始缩减债券的再投资，此前的预估中值为12月开始。

不过，当日稍早公布的美国数据意外疲弱，令美联储决议和对美国经济继续增长的信心蒙上阴影。

“尽管核心通胀率数据令人失望，但美联储声明的基调相对鹰派。联储将核心通胀低迷部分归因于暂时性因素，”Fidelity International的全球经济学家Anna Stupnytska在一份报告中说。

美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，5月核心CPI较上年同期上扬1.7%，为2015年5月以来最小增幅；4月为上升1.9%。

通过10年期通胀保值债券和普通债券收益率之差来衡量的投资者通胀预期降至1.726%，悉数回吐了美国大选以来的涨幅。

5月零售销售较前月减少0.3%，下滑幅度不仅为2016年1月以来最大，也与分析师预测的增长0.1%不符，因机动车购置和非必须性商品开支减少。

对美国政治风波升级的担忧也打击了风险偏好。华盛顿邮报周三援引匿名官员报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。

穆勒目前正在调查俄罗斯可能干涉2016年美国大选以及与特朗普阵营串谋一事。特朗普的法律团队驳斥了这篇报导。

就在上述消息传出之前，众议院共和党的三号人物Steve Scalise遭遇枪击。枪手曾在社交媒体发布过针对美国总统特朗普和其他共和党人的愤怒言论。

疲软的美国数据一度令美元指数和美债收益率挫至七个月来最低水平。

美元指数周四基本持平，周三曾跌至低点96.323，较上年同期下跌了近6%，之后受美联储加息影响略有回升。

欧元兑美元报1.1220，此前触及七个月高位1.1296。美元兑日圆报109.54，距周三所及八周低位108.81不远。

美国10年期公债收益率一度跌至2.103%，现报2.134%。

“这不禁给人感觉美国乐观的通胀预估与疲弱的实际数据之间有些出入，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

“美联储似乎认为(实际数据的)这种疲弱是暂时性的。但这种观点将在未来数月面临考验，”他并称。

美国联邦基金利率期货等货币市场工具走势显示，市场人士认为美联储今年还将升息一次的机率不到50%。

美联储加息后，中国央行周四维持公开市场操作利率不变，不像3月时上调了短期利率。经济学家称，中国央行3月跟随美联储上调利率，旨在抑制资本外流，减缓人民币进一步贬值压力。

分析师对中国是否会再度跟随美联储上调利率的看法分歧，指出人民币的走势比几个月前好了很多。

人民币早盘持稳，离岸人民币兑美元报6.7854。

油价欲振乏力，上日重挫近4%至七个月最低收盘位，因美国汽油库存意外大增。

布兰特原油亚洲早盘再跌0.4%至每桶46.83美元，接近5月初触及的五个月低点46.64美元。

诸多大宗商品价格也遭打压。汤森路透/核心商品CRB指数大跌至14个月低位，较1月所及的今年高点已下跌近12%。(完)