亚股触及2007年12月以来高位 美联储对通胀看法压低美元

路透悉尼7月27日 - 股市、债市和大宗商品市场周四在亚洲交易时段全面上扬。多头在美国联邦储备委员会(美联储，FED)政策声明中嗅到通胀立场软化的味道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.9%，至2007年12月以来高点。该指数本月迄今涨逾5%。

韩国综合股价指数.KS11及日本日经指数.N225皆上涨0.2%，澳洲股市上扬0.3%。菲律宾股市.PSI升至一年高位，香港恒生指数.HSI上涨0.3%，升破27,000点。

但中国沪深300指数.CSI300下跌0.7%，受监管趋紧疑虑影响。

美联储一如预期维持利率不变，但其对通胀问题的措辞变化被市场抓住不放，激起最新一波风险资产买兴。

联储指出整体与核心通胀都有下降，并删除了“近期”这一限定词，或许暗示通胀放缓的忧虑可能并不是暂时的。这成为市场聚焦的重点。

美联储还表示，预计“相对短期内”将开始缩减所持巨量公债，强化了9月开始缩表的预期。

虽然这会使金融环境有效收紧，但可能也会减轻升息的需要，而后者对货币估值更为重要。

“美元的最大问题是不能指望长期得到美联储的帮助，”德意志银行外汇业务全球主管鲁斯金(Alan Ruskin)称。

“短期内，我们仍处于风险偏好周期，商品及服务通胀低迷支持表现不错的债市和资产通胀。”

路透调查显示，大多数初级市场交易商仍预测美联储下次将在12月会议升息。但联邦基金利率期货走势暗示，届时升息的机率不到50%；美联储会议前市场预期的升息机率则超过50%。

**美元走低**

指标10年期美国公债收益率下跌5个基点，最新交投在2.278%。美元随之下跌，美元指数一度跌至13个月低点93.322。

欧元本周大部分时间一直向23个月高位发起进攻，终于突破了该水准，触及2015年1月以来高位1.1750美元。

欧元的下一道重要技术目标为200周均值1.1807美元；自2014年8月以来，欧元就从未交投于该水准上方。

美元兑加元正快速接近200周障碍，美元兑澳元已经突破该重要技术水准。

甚至连美元兑日圆都跌回110.875日圆，不过跌幅有限，因预期日本央行维持超宽松政策的时间要比其他多数央行要久。

美国政策将保持刺激性的前景推动了波动率指数触及纪录低点，股市创下收盘纪录高位。道琼工业指数.DJI周三收升0.45%；标普500指数.SPX上涨0.03%；纳斯达克指数.SPX收高0.16%。

美元下跌也提振了以美元定价的大宗商品。现货金触及六周高位，最新报每盎司1,263.80美元，期铜创下2015年5月以来最高水准。

原油价格接近八周高位，因美国石油库存意外大幅下降，引发了对全球原油过剩情况将缓解的预期。

周四亚洲时段出现了一轮获利了结，导致布兰特原油期货下跌0.06美元至每桶50.91美元，美国原油下跌0.07美元至每桶48.68美元。(完)