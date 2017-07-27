亚股触及2008年以来高位 联储对通胀看法致美元普跌

路透悉尼7月27日 - 股市、债市和大宗商品市场周四亚洲盘全面上扬。多头在美国联邦储备委员会(美联储，FED)政策声明中嗅到通胀立场软化的味道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%至2008年1月以来高点。该指数本月迄今涨近5%。

韩国股市.KS11涨0.6%，澳洲股市微升0.2%，日股日经指数.N225因日圆升值而保持平淡走势。

美联储一如预期维持利率不变，但其对通胀问题的措辞变化被市场抓住不放，激起最新一波风险资产买兴。

联储指出整体与核心通胀都有下降，并删除了“近期”这一限定词，或许暗示通胀放缓的忧虑可能并不是暂时的。

美联储还表示，预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，强化了9月开始缩表的预期。

虽然这会使金融环境有效收紧，但可能也会减轻对货币估值更重要的升息之需。

“美元的最大问题是不能指望长期得到美联储的帮助，”德意志银行外汇业务全球主管鲁斯金(Alan Ruskin)称。

“短期内，我们仍处于风险偏好周期，商品及服务通胀低迷支持表现不错的债市和资产通胀。这只是在天堂的又一天。”

路透调查显示，大多数初级市场交易商仍预测美联储下次将在12月会议升息。但联邦基金利率期货走势暗示，届时升息的机率不到50%；美联储会议前市场预期的升息机率则超过50%。

**美元走低**

10年期美国公债收益率下跌5个基点，最新交投在2.28%。

美元随之下跌，美元指数跌至13个月低点93.370；最新报93.444，约跌0.2%。

欧元本周大部分时间一直向23个月高位发起进攻，终于突破了该水准，达到2015年1月以来最高的1.1742美元。

欧元的下一道重要技术目标为200周均值1.1807美元--自2014年8月以来，欧元就还未交投于该水准上方。

的确，美元兑加元和美元兑澳元正快速接近200周障碍，若跌破该水准，技术面将呈偏空格局。

甚至连美元兑日圆都跌回111.04日圆，不过跌幅有限，因预期日本央行维持超宽松政策的时间，将较多数其他央行要久。

美国政策维持刺激性的前景，令美股波动率指数触及纪录低位。道琼工业指数.DJI周三收升0.45%，标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC分别上涨0.03%和0.16%。

美国电话电报公司(AT&T)(T.N)在公布财报后上涨5.0%，提振电讯股.SPLRCL成为表现最佳的类股。波音(BA.N)公布的财报优于预期，股价大涨9.9%。亚马逊(AMZN.O)市值首次超过5,000亿美元。

美元下跌提振了以美元计价的大宗商品。现货金触及六周高位，最新报1,262.45美元；同时期铜创下2015年5月以来最高位。

油价接近八周高位，因美国库存意外急降，引发全球原油供应过剩情况将消退的揣测。

亚洲盘初一轮获利了结卖盘，使得布兰特原油小跌0.11美元至每桶50.86美元；美国原油期货跌0.09美元至48.66美元。(完)