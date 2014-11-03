美元强势挤压商品价格 日本央行举措令欧洲央行承压

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透悉尼11月3日 - 美元兑日圆周一冲向七年高点，兑欧元也逼近两年新高，这一趋势对以美元计价的大宗商品不利，金银价格双双大幅挫跌。
令人失望的中国制造业和非制造业调查，凸显出美国经济相对较为健康，并令其他国家在进一步放松货币政策方面面临更大压力。
美元兑日圆JPY=早盘触及112.75之后稍作喘息，之后逼近113.00。自日本央行出台意外之举，进一步扩大规模已然很大的刺激计划之后，该货币对已累计上涨了3%。
日本央行的大胆举措，也加强了欧洲央行最后将硬着头皮采取量化宽松的预期，即使周四会议没做这样的决定。
“在成长疲弱、长期低通胀的环境下，我们预期欧洲央行将宣布购买欧元区成员国政府公债的计划，最晚在明年初进行，”巴克莱分析师Apolline Menut称。
这样的预期是令欧元EUR=下跌至两年低位1.2444美元的原因之一，美元指数.DXY也因此上涨至2010年中期以来高位。
尽管日本股市日经指数.N225在周五大涨4.8%后目前正值假期，亚洲股市仍然普遍巩固涨势。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS从五周高位小跌0.2%。澳洲S&P/ASX 200指数小涨，受该国四大银行之一业绩利好推升。
西太平洋银行(WBC.AX)股价大涨7%，此前该银行公布76亿澳元现金获利，连续第五年获利创纪录。
美国股市方面，道琼工业指数与标准普尔500指数周五皆涨至纪录收盘高位，道琼.DJI涨1.13%，标普500指数.SPX涨1.17%。
**中国数据疲弱**
调查显示，中国服务业10月增速为九个月来最慢，因房地产降温压抑需求。这在一定程度上降低了亚洲投资者信心。
之前公布数据显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至五个月低点，凸显中国经济前景的不确定性。
对中国进一步实行政策刺激的预期扶助支撑股市，沪综指.SSEC涨0.4%。
疲软数据打压澳元兑美元AUD=D4将近跌0.01美元。
然而，日本央行刺激举动提振了澳洲相对较高收益率的魅力，这也提振澳元兑日圆AUDJPY=R升至去年5月以来最高。
日本央行宣布将扩大购债规模，推低已然所剩无几的收益率，这明显是要迫使日本投资者寻求国内外高风险资产，以争取更高回报。
规模达1.2万亿(兆)美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)周五宣布新的资产配比，将把外国股票配比上调至25%，远高于部分分析师的预期。该消息进一步刺激资金从日圆出逃。
与之对比的是，美国公债收益率上周收高，之前美联储宣布结束购债计划，因经济环境整体改善。
本周数据公布较为密集，美国供应管理协会(ISM)制造业PMI指数将于周一稍晚公布，该指数在10月料处在56.2的相对健康水准。周五公布的非农就业报告预计将显示就业岗位稳健增加约23.1万个。
大宗商品市场，现货金XAU=持于每盎司1,167.17美元的2010年以来低位附近，现货银XAG=报每盎司15.87美元。
布兰特原油LCOc1微升0.06美元至每桶85.92美元，美国原油CLc1跌0.09美元至80.47美元。(完)
(编译 王颖/陈宗琦/李爽/郑茵 审校 白云/张若琪/朱晓军/戴素萍)
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