投资人买入日圆等避险资产 因朝鲜及叙利亚局势紧张

路透悉尼4月12日 - 投资者周三寻求避险，因一系列有关地缘政治局势的消息提振避险货币日圆和黄金涨至五个月高点，评级较高的公债收益率跌至年内低点。

这种不安情绪令正趋于好转的全球经济前景笼罩阴云，使股市处于守势。

日经指数.N225早盘收跌1.24%至逾四个月低位，因日圆飙升打压出口股。E-迷你标普500指数期货下滑0.3%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几近持平，中国股市.SSEC下滑0.4%，因中国公布3月生产者物价指数(PPI)涨幅略放缓。

相比之下，现货金攀升至每盎司1,277.29美元，触及11月10日以来最高位。

“一定程度的不确定性已经渗入了之前似乎刀枪不入的金融市场，”澳新银行(ANZ)分析师团队写道。

“现在明显存在一些紧张情绪，有关朝鲜的紧张局势升温，加剧了地缘政治压力。全球周期性资产尚未有所反应，但不会一直这样。”

朝鲜国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总统特朗普称之为“无敌舰队”。

消息人士对路透表示，日本海上自卫队也计划与美国军队举行联合演习。

特朗普在推特发文称，朝鲜在“自找麻烦”，无论中国是否出手帮助，美国都会“解决这一问题”。

挑衅语言拖累韩股和韩元跌至四周低位，并造成亚洲市场紧张不安。

同时，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在莫斯科谴责俄罗斯支持叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)，中东紧张情势升高。

特朗普和北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格的联合记者会也可能带来大新闻。

**日圆走升**

由于日本是全球最大的债权国，在紧张情势升高之际，日圆是受青睐的避风港。日圆因而全面走升。

美元兑日圆报109.47日圆，曾一度低至109.35。交易员警告说，在200日移动均线切入位108.72上方几乎没有技术支撑。

欧元兑日圆跌至五个月最低水平116.02，可能连续12日下跌，这将是欧元的最长连跌纪录。欧元兑美元持稳在1.0600。

法国的政治不确定性加剧了欧元的困境，因为在5月份总统选举之前，法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)在民调中的支持率大增。

所有这些不安使得10年期美国公债收益率周二创出年内的最低收盘水准。收益率最新报2.284%，并在图表上测试一个非常重要的水准。

美股跌幅相对较小，因投资者押注财报季传出利好消息，一些银行本周公布财报，拉开财报季帷幕。

道琼工业指数.DJI微跌0.03%，标准普尔500指数.SPX跌0.14%，纳斯达克指数.IXIC下滑0.24%。

据汤森路透数据，分析师预计所有标普500指数企业第一季获利同比上涨10%。

沙特告诉石油输出国组织(OPEC)官员，希望将减产举措延长六个月，此消息令油价再获提振。

布兰特原油期货小涨0.13美元，每桶报56.36美元。美国原油期货涨0.12美元，报53.52美元。(完)