瑞士黄金储备公投后金价重挫逾1% 油价触及五年低位

路透东京12月1日 - 由于瑞士以压倒性多数否决了增加黄金储备提案，金价周一重挫，加入大宗商品普跌大军，油价和铜价亦分别触及五年和四年低位。

原油等大宗商品价格暴跌导致市场格局大变，损及从澳洲矿业股到马币(林吉特)等自然资源相关资产，但利好日本和中国等进口国。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌1.0%，资源类股权重很高的澳洲股市触及六周低点。

现货金XAU=一度下挫逾2%至每盎司1,142.90美元，为三周多以来低点。现货银XAG=亦遭遇打压，重挫超过6%至每盎司14.50美元下方的五年低点。

瑞士公投若获得通过，会要求央行增加黄金储备逾一倍，并禁止央行抛售黄金。这样一来将威胁到瑞士央行守卫1.20瑞郎兑欧元汇率上限的能力。

瑞郎兑欧元EURCHF=跌至1.2042瑞郎，上周尾盘报1.2018。不过瑞郎仍受到支撑，因部分投资者仍认为瑞郎是最安全的货币之一。瑞郎兑欧元最新报1.2036。

摩根大通分析师Paul Meggyesi表示：“这一结果当然会暂时缓解瑞士央行在汇率方面的压力，不过我们仍然认为，欧元/瑞郎从基本面来看已经转入下行轨道，”

油价触及五年低点，且尚未触底，但OPEC上周维持产量不变的决定，令油价创下两年半来最大跌幅。

美国原油期货CLc1>跌逾2%至五年低点每桶64.10，6月以来已经跌去40%以上。

期铜CMCU3跌至低点6,230.75美元, 跌穿3月所及低点至2010年中以来最低。

澳元兑美元AUD=D4跌幅超过1%至四年低点，报0.8417，马币(林吉特)兑美元MYR=跌至3.424。

中国需求是支撑多年来大宗商品价格涨势的重要因素，但中国官方制造业PMI数据显示，中国经济增长正在放缓，这等于是在向大宗商品市场的伤口上撒盐。

原油和原材料价格下滑，在欧元区和日本激起通缩忧虑，推高对欧洲央行和日本央行将采取更多措施支持经济的预期。

美元则利用这些担忧吸引到兑欧元和日圆的买盘。

欧元兑美元EUR=小跌，报1.2437美元，上周五曾因数据显示欧元区11月通胀年率降至五年低位0.3%而下跌。

许多交易员预测欧洲央行可能在本周稍后暗示采取进一步行动以抵御通缩。

美元兑日圆JPY=也触及七年高位119.03日圆，美元指数.DXY升至88.451，为四年高点。

“鉴于美联储明年将升息，其货币政策与其它经济体的背离应会支撑美元，”三井住友信托银行外汇交易主管Osao Iizuka表示。

日圆以及大宗商品价格下跌提振日股，日经指数.N225涨至七年高位。中国内地股市亦上扬，沪综指.SSEC触及三年高点。(完)

(编译 许娜/徐文焰/孙茉莉/白云/郑茵 审校 龚芳/张明钧/张荻/戴素萍/朱晓军)

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