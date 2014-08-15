亚洲股市微涨 本周料录得涨幅

调查：印度央行未来18个月料维持利率不变
路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。
路透东京8月15日 - 亚洲股市周五走高，本周料录得涨幅，而欧元受疲弱数据打压仍接近九个月低点。
欧元区国家公债收益率跌至纪录低点，德国周四公布的数据显示第二季经济意外萎缩，这强化了市场对欧洲央行进一步宽松政策的预期。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%，周线涨幅料超过2%。
日股日经指数.N225小跌0.1%，不过本周仍料上扬逾3%。
一些分析师认为，日本股市今年相较于其他主要股市而言表现逊色，可能使得日股估值富有吸引力，特别是考虑到规模1.2万亿美元的政府退休金投资基金(GPIF)可能增持日股。该基金料宣布将提高国内股票投资比重。
"纵观全球，日股表现不及其他股市，"Amundi Japan的日本股票目标部门主管Hiromitsu Kamata说。
日经指数年初以来跌约6%，表现逊于标准普尔500指数.SPX的上涨5.8%，以及泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3的持平。
美股周四上扬，因初请失业金人数上升，暗示美国联邦储备委员会(美联储/FED)将不会急于升息，而且俄罗斯总统普京对乌克兰问题的立场缓和。
“欧美多数股市收高，构成支撑的可能是‘塞翁失马，焉知非福’式的推测，即经济数据疲软可能引发扩张性政策回应，以及普京发布立场缓和的讲话，”巴克莱分析师在客户报告中称。
俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯将维护自己的利益，但不想因此而与外部世界对抗。普京数月来一直对乌克兰危机持强硬立场，上述讲话显示出和解倾向。
美国公债收益率仍接近近期低点，指标10年期公债US10YT=RR收益率在亚洲交易时段报2.410%，距离周四美国市场收盘时的2.398%不远。一周之前，该收益率曾跌至2013年6月以来低点2.349%。
德国公布疲弱经济数据公布后，欧洲公债收益率进一步下跌。而在此之前公布的数据显示，意大利第二季经济萎缩，德国最大贸易伙伴——法国的经济也陷入停滞。
向交易平台报告数据的交易员透露，德国10年期公债DE10YT=TWEB一度首次跌破1%，至0.988%。西班牙和法国公债收益率也跌至纪录低点。
欧元兑美元EUR=最新报1.3362，日内持稳，但距离上周所及九个月低位1.3333仍不远。欧元兑日圆EURJPY=R亦近持平，报136.96。
美元兑日圆JPY=小涨，至102.51。
大宗商品市场方面，疲弱的经济数据打压原油期货。美国原油CLc1跌约0.2%至每桶95.72美元，上日在美国交易中下跌逾2美元。
现货金XAU=持稳，报每盎司1,311.86美元，上日近持平。本周金价涨约0.2%。(完)
(编译 王颖/李春喜/张若琪/王丽鑫/艾茂林 审校 田建华/蔡美珍/王洋/白云)
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