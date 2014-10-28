亚股微涨而美元持稳 市场在美联储会议前保持谨慎

路透东京10月28日 - 亚洲股市周二温和上涨，美元持稳。投资人等候美国联邦储备委员会(美联储/FED)当日稍晚展开为期两天的会议，从中找寻美国利率方向的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS摆脱稍早跌势与美国股乏力的影响，上涨约0.3%。

但日本股市日经指数.N225扩大跌幅，下滑0.8%，因为佳能(7751.T)发布的疲弱财报令投资者忧心企业界整体获利表现，尽管今日开盘前出炉的经济数据乐观。

日本9月零售销售较上年同期成长2.3%，远超路透调查中分析师预估的增加0.6%，也创3月以来最快增速。8月为同比增长1.2%。

“良好的零售数据帮助了一些零售类股票，但并未强劲到足以拉动整个市场，因投资者目前聚焦于重大海外事件，”大和证券策略师Takuya Takahashi说道。

美联储本周开会料将宣布结束大规模买债计划，同时预计将强调其等待相当长时间后再升息的意愿。

“资产购买计划必然将走向终结，现在人们的揣测焦点再次集中到了利率走向上，”IG市场策略师Evan Lucas说。

周一数据显示，美国10月服务业活动降至六个月低位，德州制造业产出亦下跌，进一步证明美联储有理由继续等待加息时机。

美元持稳，隔夜时曾因投资者预计美联储料发布更温和言论而走低。

美元指数DXY.持稳在85.502。

美元兑日圆JPY=持平于107.81，仍低于周一的近三周高点108.38。

美元兑欧元EUR=上涨约0.1%至1.2711。

周一的数据显示，德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降，触及近两年低位，预示德国经济第四季可能遭遇波折。

纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货下跌约0.5%至每桶80.59美元。周一该合约一度跌至2012年6月以来最低水平每桶79.44美元。高盛大幅下调了2015年油价预估。对全球需求低迷以及供应过剩的担忧持续令市场承压。

现货金扳回稍早的跌幅，上涨0.2%至每盎司1,228.60，脱离两周低点。(完)

(编译 陈宗琦/高琦/洪曦/王洋; 审校 朱晓军/张涛/许娜/张荻)

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