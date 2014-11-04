亚股下跌但日股逆势上涨 美元接近高位

路透东京11月4日 - 亚洲股市周二下跌，最新迹象显示中国和欧元区经济成长放缓，打压市场人气，不过日股逆势大涨，并升至七年新高，受日本央行上周意外推出刺激举措后的后续动能所推动。

美元在大涨后稍事歇息，但兑日圆和欧元仍接近数年高位，此前日本央行的意外举措引发外界预期欧洲央行最终将会采取量化宽松，即使不是在周四的会议上采取这一行动。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.2%。

日股日经指数.N225上涨3.4%，盘中触及七年新高，因日圆持续走疲。日本金融市场周一逢假期休市。

美元/日圆JPY=受获利了结打压，下跌0.4%至113.635，此前创下七年高位114.21日圆。

“错过了最初一波走势的投资者正积极为下一轮涨势布仓。”新西兰银行的外汇分析师Raiko Shareef说道。

欧元/美元EUR=上涨0.3%至1.2517，之前在隔夜市场触及两年低位1.2390美元。

日圆大幅贬值也波及韩国，韩国出口商类股续跌，因担忧日圆下跌会侵蚀它们相对于日本同业的价格竞争力。韩国综合股价指数.KS11走低0.9%。

随着美元稍稍回落，澳元微升，但仍然接近四年低点，因市场持续担忧澳洲主要出口伙伴国--中国的经济成长放慢。周一数据显示，中国制造业活动创下五个月低点。[nL4S0SR035]

中国数据疲弱，加上欧元区制造业采购经理人指数(PMI)数据欠佳，而美国10月制造业意外加快增长，凸显出全球大部分地区与美国经济状况的差距。

澳元AUD=D4上涨0.3%至0.8713美元，此前一度逼近上月触及的四年低位0.8642美元。澳洲央行维持利率于2.5%不变，一如市场广泛预期，澳元对此反应不大。

在大宗商品方面，原油价格扩大跌势，此前在隔夜市场每桶最多大跌2美元，因沙特阿拉伯调降对美国客户的原油价格。对中国与欧元区的经济成长忧虑仍为油市的利空因素。

美国原油期货CLc1下跌0.44美元，至每桶78.34美元，若跌破78.08美元，可能下看2012年6月以来最低位。

油价下跌也令金价承压，金价亦受美元持续走强打压。现货金XAU=最新报每盎司1,167.60美元，距离上周触及的四年低位1,161.70不远。(完)

(编译 戴素萍/高琦/朱晓军/陈宗琦；审校 于春红/白云/李爽)

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