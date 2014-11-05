亚股下跌 原油价格持续走低

路透11月5日 - 亚洲股市周三下跌，因中国公布疲弱的经济数据后，原油价格延续跌势，美元则在经历本周上涨后稍作喘息。

投资者谨慎跟踪美国中期选举结果，共和党优势明显，有望掌握对参议院的控制权。

标普E-mini期货Esc1升0.3%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑约0.3%，而日经指数.N225持平。

汇丰/Markit调查显示，中国10月服务业增速下滑。几天前的数据显示，中国制造业增长低迷。今天的数据进一步表明，中国经济逐步减速，可能推动政府出台新的刺激措施。

原油价格周二跌至数年低点，因报导称最大产油国沙特下调对美国原油售价。

受沙特调价影响，美国原油期货CLc1亚洲时段微跌至每桶77.15美元，此前触及2011年10月以来盘中低点。布兰特原油期货LCOc1跌0.4%至82.50美元。

“布兰特原油市场已现疲态，中国数据也不会有所提振，”辉立期货资深大宗商品经理Avtar Sandu称。

美元持稳，此前小跌，因投资者对本周的升势进行获利了结；同时，路透有关欧元区央行官员计划挑战欧洲央行总裁德拉吉领导风格的报导则支撑欧元。

接受路透访问的消息人士称，在欧洲央行周四举行正式的月度政策会议前，一些管委计划在周三举行的例行非正式工作晚宴上向德拉吉表达他们的忧虑。

“我们认为周四欧洲央行会议不会进一步宽松政策，但可能对最新资产买进计划提供更多的看法，”巴克莱策略师表示。

在油价大跌后，标准普尔500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC周二下跌，道琼工业指数.DJI则小升，能源股因低油价而承压。

美国9月贸易逆差意外扩阔，因出口触及五个月低位，表明全球需求放缓可能拖累美国第四季经济成长。这进而可能降低美联储2015年升息的可能性。

美国商务部称，9月贸易逆差扩大7.6%，至430.3亿美元，高于路透调查分析师预估的400亿美元。

这项数据提高了美国公债的避险吸引力，推动指标10年期美债US10YT=RR收益率下跌，令美元承压。10年期美债收益率在亚洲时段报2.331%，低于周二美国收盘水准2.342%，当天曾最低跌至2.303%。

美元指数.DXY日内持稳于86.995，此前脱离了周一所及的四年高位87.406。

美元兑日圆JPY=涨0.3%，报113.91日圆，但远低于周一触及的七年高位114.21。

欧元兑美元EUR=小涨约0.1%，至1.2559美元，脱离周一创下的两年低点1.2439美元，未受欧洲央行相关消息公布后的不佳数据影响。

欧盟执委会周二调降了对未来几年欧元区经济增长的预估，促使投资者加码押注欧洲央行可能考虑采取更多行动刺激欧元区经济。

现货金XAU=约跌0.4%，至每盎司1,163.00美元，六个交易日以来有五天下跌，盘旋在四年低点附近。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/戴素萍/白云; 审校 高琦/李爽/许娜/王兴亚)

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