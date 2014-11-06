亚股下跌 中国经济忧虑盖过对美国经济乐观预期的影响

路透东京11月6日 - 亚洲股市和商品货币周四下跌，因投资者对中国经济放缓的担忧盖过了对美国经济乐观预期的影响；与此同时，日本股市在因日本央行消息大幅上涨后回落。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，澳洲和中国市场领跌，受累于对中国经济增长放缓的担忧。

澳元兑美元AUD=D4在周三所及的四年低位0.8606美元附近徘徊，加元兑美元CAD=D4则守在五年低位1.1466加元附近。

很多其他大宗商品出口国货币受到的冲击更大。巴西雷亚尔BRL=逼近上周创下的六年低位，俄罗斯卢布RUBUTSTN=MCX也挫至纪录低位。此前俄罗斯央行暂停每天数十亿美元的汇市干预计划，实质上放弃了汇率浮动通道。

相比创新高的美国标准普尔500指数，MSCI新兴市场指数.MSCIEF目前位于2005年以来最低水平。

“虽然我认为全球经济缓慢增长的机率仍有约70%，但事实上金砖国家面临的问题的确让人有所警惕，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。

亚股疲弱也拖累高涨的日股，在过去三天日股飙升逾8%后，投机者了结获利。日本央行上周五意外扩大货币刺激政策，推升日股。

日经指数.N225跌0.7%，美元兑日圆JPY=也在创下七年高点115.52日圆后回吐涨幅。

美国经济数据总体上仍保持稳健，且市场预期共和党在国会期中选举中获胜后将推行亲商政策，美元因而受到支撑。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，预示周五的非农就业报告也将会不错。

美元指数.DXY持于周三触及的四年高点87.606附近，最新报87.348。

共和党的胜利也帮助推升美股道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX在周三均上扬0.6%，创下纪录收盘高位，能源股和金融股领涨，因市场预计这些个股将因为监管放宽而受益。

**德拉吉面临挑战**

欧元承压。不过，鉴于有报导称欧洲央行内部对量化宽松政策存在反对意见，如果欧洲央行总裁德拉吉能相应软化进一步刺激经济的立场，欧元有可能反弹。

“我认为现在欧洲央行很难采取新措施，因此基本的假设是，德拉吉将放弃在未来可能宽松政策的一些暗示，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

欧元兑美元EUR=报1.2483，接近周一所及两年低点1.2439，受欧元区经济可能滑入衰退和通缩的担忧打击。

数月来，市场臆测欧洲央行可能全面采取量化宽松措施，比如大规模购买欧元区公债，以应对经济风险。而实际上很少有分析师预测欧洲央行周四会采取这样的决定。

欧洲央行消息人士周二表示，一些欧元区国家的央行总裁认为欧洲央行总裁德拉吉的管理方式讳莫如深，而且沟通缺乏一致性，他们将敦促德拉吉的行动要更能反映欧洲央行管理委员会的集体决定。

上周日本央行意外扩大量化宽松规模，投机客急切地卖出日圆。

美元升值削弱了投资贵金属的吸引力，黄金和白银因此跌至四年半低位。

金价周三时低见每盎司1,137.40美元，下挫2.3%，为今年迄今第二大单日跌幅。最新报1,143.80美元。

银价触及每盎司15.31美元，周三时下跌4.1%。

周三时沙特首都利雅得北部一条油品管道起火后，油价延续自数年低位反弹回升的走势。

一安全消息人士表示，该起意外并非恐怖行动；同时美国安全消息人士称，美国政府评估该起火事件是因修复工作出现问题所致。

美国原油库存增幅低于预期亦支持油价。美国原油期货CLc1报每桶78.70美元，脱离周二创下的两年低位75.84美元。(完)

(编译/审校 许娜/朱晓军/郑茵/李春喜/戴素萍/徐文焰/高琦/孙茉莉)

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