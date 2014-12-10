油价重拾跌势 规避风险交易亦冲击亚股

路透东京12月10日 - 油价周三重拾跌势，亚洲股市亦回落，全球经济增长疑虑以及希腊政局的不确定性引发规避风险交易。

中国国家统计局周三公布数据显示，11月消费者物价指数(CPI)同比上涨1.4%，涨幅为2009年11月以来最低，预示这个全球第二大经济体持续疲弱，令投资者不安。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.5%，而日经指数.N225走低1.6%。

“市场对近期利好消息的兴奋感正逐步消退，而投资者逐步从冒险转向避险，”东海东京证券首席策略师中井裕幸表示。

周三公布的政府调查显示，日本大型制造业者10-12月对景气更不乐观 ，预期下季度状况将继续恶化，意味着经济从衰退中复苏的步调将缓慢。

布兰特原油期货LCOc1跌1.3%至每桶65.98美元，但仍守在周二所及的五年低位65.29美元上方。美国原油期货CLc1下挫1.4%至62.96美元。在石油输出国组织(OPEC)决定不减产后，油价因供应大量过剩而持续承压。

美国石油协会(API)公布上周美国原油库存增加440万桶，反观分析师预估为减少；此一消息亦令原油价格承压。

欧洲政治面疑虑亦增添阴霾。希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周一晚宣布将总统选举提前，是次政治博弈加大了该国退出救助计划的不确定性，希腊股市与债券市场即因而重挫。

最近几个月全球市场因全球成长疲弱的信号而遭受打击，尤其是油价崩跌，触发市场剧烈波动。

“波动率飙升，多数股市受到影响，伦敦/纽约市场交易都受到撼动，”澳洲西太平洋银行外汇策略师Sean Callow在报告中表示，“美国利率因对美债的避险需求而下滑，美元即跟着走跌。”

指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR在亚洲盘持于2.220%，持平周二美国收盘水准。

美元兑日圆JPY=日内下滑约0.2%至119.51日圆，周二时曾一度下跌超过2%至117.90。美元兑日圆周一创下七年高位121.86。

欧元兑美元EUR=持稳于1.2374，美元指数.DXY日内持平在88.702。

中国股市继周二大跌后今日企稳。沪综指.SSEC升0.4%，周二大幅震荡收跌5.4%，盘中曾触及三年半高点。

中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。此消息也惊动了市场。

美股方面，主要股指隔夜收低，不过标普500指数.SPX近收平。(完)

(编译 孙茉莉/朱晓军/陈宗琦/艾茂林; 审校 王洋/张涛/龚芳/李婷仪

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