亚股跟随美股上扬 欧元兑美元一度跌至两年低位

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京12月22日 - 亚洲股市周一跟随美股上涨，本周开局稳健。欧元兑美元一度触及两年低位，因欧美货币政策前景分化。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扩大涨幅至1.1%。日本股市日经指数.N225回吐稍早涨幅，盘中持平，日本周二将迎来公共假期。澳洲股市大涨1.6%。
“我们看到华尔街市场走势、油价和能源股反弹起到正面的引领作用，”Bell Direct市场分析师Leanne Jones表示。
“如果圣诞节期间我们能够继续看到这种涨势，那么我认为我们今年将收高，”Jones补充称。
油价近期下跌后稍事喘息，美国原油CLc1涨逾1%至57.76美元，之前一周油价跌2%。这波跌势几乎令油价较6月腰斩。布兰特原油LCOc1升1.4%至62.22美元。
本周交投可能清淡，许多投资人都离场去过圣诞节假期，而且随后就是新年假期。
美股周五收升，标准普尔500指数.SPX距离纪录收盘高位仅差几点。该指数自周三以来共计上扬5%，创下2011年以来最大三日涨幅，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)称，将取决于国内增长与通胀形势，在升息问题上保持“耐心”。
三名美联储官员周五就联储内部对升息的看法给出了线索。联储或将于2015年加息。
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，能源价格下滑将提振美国消费者支出，并称他支持该央行在政策声明中加入“耐心”一词。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则表示，在2015年加息将给美国通胀带来“难以接受的”下滑风险。
旧金山联储银行总裁威廉姆斯对彭博电台称，明年6月看起来是升息的合理时机。
反观欧洲央行管理委员会成为科恩周六接受报纸专访时则称，该行应开始购买政府债券，以应对欧元区欠佳的投资人信心和低通胀问题。
欧元兑美元EUR=微升至1.2241，稍早最低跌至2012年8月以来低点1.2220。
欧元兑日圆小涨至146.09，但仍远离12月稍早触及的六年高位149.79。
希腊总理萨马拉斯周日表示，如果国会支持他提议的新总统候选人，他愿意吸收赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，并在2015年底举行选举。此举缓和了对欧元区政治稳定性的一些担忧。
两天之后希腊将展开选举新任总统的第二轮投票，之前政府提名的候选人在上周的第一轮投票中得票不及预期。12月23日和29日将进行剩下的两轮投票。
美元兑日圆JPY=小跌至119.45，仍远离本月触及的七年半高点121.86，但也远高于上周美联储公布声明前的低点115.56。
日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观。首相安倍晋三表示,相信央行会实现远大的物价目标，尽管油价最近大跌。
美元指数.DXY略微下跌至89.502，但是仍距上周五所创的近九年高位89.645不远。
现货金XAU=小涨约0.2%至每盎司1,198.16美元。上周因担忧美国明年加息，金价下跌2%左右。(完)
(编译 杜明霞/李爽/徐文焰/朱晓军/田建华; 审校 戴素萍/王丽鑫/龚芳/李爽)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。