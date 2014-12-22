亚股跟随美股上扬 欧元兑美元一度跌至两年低位

路透东京12月22日 - 亚洲股市周一跟随美股上涨，本周开局稳健。欧元兑美元一度触及两年低位，因欧美货币政策前景分化。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扩大涨幅至1.1%。日本股市日经指数.N225回吐稍早涨幅，盘中持平，日本周二将迎来公共假期。澳洲股市大涨1.6%。

“我们看到华尔街市场走势、油价和能源股反弹起到正面的引领作用，”Bell Direct市场分析师Leanne Jones表示。

“如果圣诞节期间我们能够继续看到这种涨势，那么我认为我们今年将收高，”Jones补充称。

油价近期下跌后稍事喘息，美国原油CLc1涨逾1%至57.76美元，之前一周油价跌2%。这波跌势几乎令油价较6月腰斩。布兰特原油LCOc1升1.4%至62.22美元。

本周交投可能清淡，许多投资人都离场去过圣诞节假期，而且随后就是新年假期。

美股周五收升，标准普尔500指数.SPX距离纪录收盘高位仅差几点。该指数自周三以来共计上扬5%，创下2011年以来最大三日涨幅，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)称，将取决于国内增长与通胀形势，在升息问题上保持“耐心”。

三名美联储官员周五就联储内部对升息的看法给出了线索。联储或将于2015年加息。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，能源价格下滑将提振美国消费者支出，并称他支持该央行在政策声明中加入“耐心”一词。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则表示，在2015年加息将给美国通胀带来“难以接受的”下滑风险。

旧金山联储银行总裁威廉姆斯对彭博电台称，明年6月看起来是升息的合理时机。

反观欧洲央行管理委员会成为科恩周六接受报纸专访时则称，该行应开始购买政府债券，以应对欧元区欠佳的投资人信心和低通胀问题。

欧元兑美元EUR=微升至1.2241，稍早最低跌至2012年8月以来低点1.2220。

欧元兑日圆小涨至146.09，但仍远离12月稍早触及的六年高位149.79。

希腊总理萨马拉斯周日表示，如果国会支持他提议的新总统候选人，他愿意吸收赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，并在2015年底举行选举。此举缓和了对欧元区政治稳定性的一些担忧。

两天之后希腊将展开选举新任总统的第二轮投票，之前政府提名的候选人在上周的第一轮投票中得票不及预期。12月23日和29日将进行剩下的两轮投票。

美元兑日圆JPY=小跌至119.45，仍远离本月触及的七年半高点121.86，但也远高于上周美联储公布声明前的低点115.56。

日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观。首相安倍晋三表示,相信央行会实现远大的物价目标，尽管油价最近大跌。

美元指数.DXY略微下跌至89.502，但是仍距上周五所创的近九年高位89.645不远。

现货金XAU=小涨约0.2%至每盎司1,198.16美元。上周因担忧美国明年加息，金价下跌2%左右。(完)

(编译 杜明霞/李爽/徐文焰/朱晓军/田建华; 审校 戴素萍/王丽鑫/龚芳/李爽)

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