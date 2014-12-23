美股大涨后亚洲市场稍事喘息 油价削减跌幅

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透悉尼12月23日 - 亚洲市场周二因假期因素保持安静，此前美股收于纪录高位；油价仅收复些许失地，此前沙特言论令所有抑制供应的想法破灭，促使油价再度下跌。
风险偏好升温，打击避险日圆并扶助美元全线上扬。
股市投资者选择聚焦于燃油价格下跌将利好消费者支出能力。
“整体而言，我们认为这对全球经济是一种刺激，”国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德，以及大宗商品研究团队负责人Rabah Arezki周一在他们的博客中写道。
他们估计，2015年全球经济成长将因此比IMF预测的3.8%高于0.3-0.7个百分点，给中国经济额外贡献0.4-0.7个百分点的增幅。
今天日本金融市场因假期休市，亚洲市场交投淡静，仅小幅波动。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%。
澳洲股市在三个交易日连涨之后遭遇获利了结，下跌1.0%。
美国股市标准普尔500指数.SPX周一收涨0.38%，创下纪录收盘高位；道琼工业指数.DJI收涨0.87%，Nasdaq指数.IXIC涨0.34%。
欧洲方面，英国富时100指数.FTSE、德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCMI开盘料上涨0.3-0.5%。有更多证据显示，欧洲央行注定将购买欧元区政府公债，这给予股市部分支撑。
市场预期欧洲央行最早可能在1月采取行动，欧元周一跌至两年半低点1.2215美元，最新报1.2227美元。
相比之下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍将在2015年某个时候升息，这使得美国两年期公债较同年期德债利差扩大至75个基点，为2007年初以来最宽阔水平。
美债收益率的吸引力提振美元兑日圆来到120.12日圆，上周115.56的低位已成追忆。美元指数.DXY触及2006年4月以来最高位。
美元稳定上涨，使得黄金迷的日子更加难过，金价陷于1,179.61美元，周一时报1,201.80。
石油多头亦深受沙特阿拉伯石油部长欧那密的谈话所打击。欧那密表示，不管价格为何，石油输出国组织(OPEC)都将不会减产。他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。
美国原油合约升0.7美元报每桶55.93美元，但仍远低于周一的高位58.53美元。布兰特原油上涨0.38美元，报在60.49美元，周一大跌1.25美元。
周二亚洲数据不多，但美国则有11月耐久财订单、第三季国内生产总值(GDP)终值、房价和通胀等数据公布。(完)
(编译/审校 王兴亚/李春喜/戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高层主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。