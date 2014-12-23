美股大涨后亚洲市场稍事喘息 油价削减跌幅

路透悉尼12月23日 - 亚洲市场周二因假期因素保持安静，此前美股收于纪录高位；油价仅收复些许失地，此前沙特言论令所有抑制供应的想法破灭，促使油价再度下跌。

风险偏好升温，打击避险日圆并扶助美元全线上扬。

股市投资者选择聚焦于燃油价格下跌将利好消费者支出能力。

“整体而言，我们认为这对全球经济是一种刺激，”国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德，以及大宗商品研究团队负责人Rabah Arezki周一在他们的博客中写道。

他们估计，2015年全球经济成长将因此比IMF预测的3.8%高于0.3-0.7个百分点，给中国经济额外贡献0.4-0.7个百分点的增幅。

今天日本金融市场因假期休市，亚洲市场交投淡静，仅小幅波动。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%。

澳洲股市在三个交易日连涨之后遭遇获利了结，下跌1.0%。

美国股市标准普尔500指数.SPX周一收涨0.38%，创下纪录收盘高位；道琼工业指数.DJI收涨0.87%，Nasdaq指数.IXIC涨0.34%。

欧洲方面，英国富时100指数.FTSE、德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCMI开盘料上涨0.3-0.5%。有更多证据显示，欧洲央行注定将购买欧元区政府公债，这给予股市部分支撑。

市场预期欧洲央行最早可能在1月采取行动，欧元周一跌至两年半低点1.2215美元，最新报1.2227美元。

相比之下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍将在2015年某个时候升息，这使得美国两年期公债较同年期德债利差扩大至75个基点，为2007年初以来最宽阔水平。

美债收益率的吸引力提振美元兑日圆来到120.12日圆，上周115.56的低位已成追忆。美元指数.DXY触及2006年4月以来最高位。

美元稳定上涨，使得黄金迷的日子更加难过，金价陷于1,179.61美元，周一时报1,201.80。

石油多头亦深受沙特阿拉伯石油部长欧那密的谈话所打击。欧那密表示，不管价格为何，石油输出国组织(OPEC)都将不会减产。他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。

美国原油合约升0.7美元报每桶55.93美元，但仍远低于周一的高位58.53美元。布兰特原油上涨0.38美元，报在60.49美元，周一大跌1.25美元。

周二亚洲数据不多，但美国则有11月耐久财订单、第三季国内生产总值(GDP)终值、房价和通胀等数据公布。(完)

(编译/审校 王兴亚/李春喜/戴素萍)

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