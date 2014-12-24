日股和美元上涨 因美国GDP表现强劲提振假期季风险人气

路透东京12月24日 - 日本股市和美元周三上涨，得益于美国经济增长意外强劲，帮助投资者以更为放松的心态迈入圣诞节假期。过去两周全球市场走势震荡。

美国第三季经济成长环比年率上修至5.0%，以11年来最快速度成长，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。这助推风险人气。

这推动道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX上日双双创下纪录收盘高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%。

韩国Kospi 200指数上涨0.4%，日经指数.N225则上扬1.1%。

“美国经济强劲，推升美元打压日圆，这让日本出口商得到了很大优势，”东海东京调查中心首席策略师Hiroyuki Nakai称。

美国国内生产总值(GDP)数据强劲，令市场预期升息的时间提前。上周美联储对本国经济作出乐观的评估。

乐观前景也推动美债收益率上涨，并给本已强势的美元添加新动力。两年期美债收益率升至近四年高点，受助于美联储升息预期。

美元兑日圆触及120.650，接近本月稍早创下的七年半高点121.86。欧元兑美元跌至28个月新低1.2165。

“风险人气当前回归步伐快于预期，受益于俄罗斯风险暂时消退，以及美联储上周的声明，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa称。

不过他表示，由于假日前后交投清淡，以及油价持续动荡，股市及汇市可能遭遇波动。

因油价下滑和西方制裁，俄罗斯卢布在12月中旬跌至历史低点。西方制裁导致俄企业难以从西方获得贷款。

此后卢布略为回升，受到非正式的资本管控措施提振。

美国原油期约下跌0.31美元至每桶56.81美元。该期约在隔夜市场上涨1.86美元，受美国数据提振。美国国内生产总值(GDP)数据支撑原油需求前景，油价上周跌至五年半新低，令全球市场惊心。

黄金在接近三周低位附近交投，人气回温打击投资人对避险黄金的胃纳。

现货金几无变动，持于每盎司1,176.61美元，接近周一触及的三周低位1,170.17美元。(完)

(编译 杜明霞/王丽鑫/朱晓军/陈宗琦；审校 张荻/张涛)

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