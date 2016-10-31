亚洲股市陷入动荡 FBI重启希拉里邮件调查令市场不安

路透新加坡10月31日 - 亚洲股市周一开局陷入动荡，投资人备感不安，因美国联邦调查局(FBI)计划检视民主党总统候选人希拉里私人服务器上更多电子邮件，而现在距离大选当日只剩约一周时间。

一名熟知事况的消息人士周日表示，联邦调查人员已经取得搜索票来检视这些新发现的电子邮件。

希拉里在民调中的支持率一直领先于共和党候选人特朗普，但即使是在邮件事件重现之前，这种领先优势就在缩窄。

墨西哥披索下跌，美元兑其他主要货币维持疲弱。

“特朗普若当选会触发股市从当前水位大跌，这一点基本没有疑问，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Rick Spooner在报告中写道。

“这让交易员感到紧张，本周伊始，他们在消化有关希拉里邮件事件的最新消息。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周一触及六周低位，随后回升，上涨0.2%。本月料下挫1.6%。

日股日经指数.N225周五触及六个月高点，周一早盘下滑0.4%，但10月仍有望录得5.5%的月度涨幅。

中国股市沪综指.SSEC下跌0.4%，令本月迄今的涨幅减少到2.9%。香港股市恒生指数.HSI一度跌至两个月低点，但之后反转上涨0.3%，10月料录得1.1%的跌幅。

美股和美元在上周五都下滑，因美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)致函国会表示，FBI将重启对希拉里使用私人服务器发送邮件的调查。

市场一般认为希拉里若当选则代表着保持现状，而特朗普一旦当选将意味着美国在外交政策、国际贸易协议或国内经济等问题上面临更大不确定性。

科米7月时曾宣布FBI对希拉里担任国务卿时期的电邮调查行动结束，而且没有任何指控罪名。

在过去六周多数时候特朗普民调下滑，但周日公布的ABC新闻/华盛顿邮报民调结果显示，希拉里在全国范围的民调统计中领先幅度不大，仅一个百分点。

美元兑墨西哥披索周五一度触及三周高位，最终收高0.7%，周一美元维持住多数涨幅，报18.9492披索。

外界认为若特朗普在大选中获胜，对于墨西哥披索是重大风险，因为特朗普承诺将限制墨西哥移民，并重新划定与墨西哥的贸易关系。

美元兑日圆周一涨0.1%至104.885日圆，10月仍累计涨3.5%。上周五美元曾触及三个月高位，此前美国公布的第三季国内生产总值(GDP)优于预期，当日美元兑日圆收低0.4%，因有消息称希拉里的电子邮件受到调查。

欧元兑美元跌0.25%，至1.0964美元，上周五涨0.9%。欧元兑美元10月月线料跌2.5%。

本周将有一系列可能令市场波动的事件，周二很多国家将公布采购经理人指数(PMI)数据；以及周二日本和澳大利亚，周三美联储，周四英国央行的各国央行会议；另外美国周五将公布10月非农就业报告。

油价因对供应过剩的担忧重现而扩大了跌幅，并回吐了10月前半个月的大部分涨幅。油价本月势将以贫弱涨幅收官。

非OPEC成员国周六未明确承诺要加入OPEC成员国限产以拉抬油价的行列，此立场表明它们希望OPEC能先解决内部分歧。

周一美国原油期货下滑0.4%至每桶48.51美元，本月以上涨0.6%，而布兰特原油合约也下挫0.4%至49.47美元，10月上涨0.8%。(完)