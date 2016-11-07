亚洲股市反弹而美元强劲 因市场更加看好希拉里选情

路透香港11月7日 - 亚洲股市周一反弹，美元走强。此前美国联邦调查局(FBI)表示维持原来立场，认为没有理由对希拉里提出刑事指控。

该消息消除了希拉里竞选总统路上的阴云，并提振标准普尔500指数期货涨1.2%，可能终结该指数连续九天的跌势--此为逾35年来持续时间最长的跌势。

但市场交投清淡，表明很多投资者已在大选投票前离场观望。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%。澳洲股市和日股日经指数.N225分别上涨1.3%和1.2%。

“这无疑会增加希拉里胜选的机率。除非她再意外被爆出其他丑闻，否则她很可能会胜选，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师Norihiro Fujito说。

“鉴于市场已连跌九日，将会出现空头回补。”

墨西哥披索成为特朗普选情起伏的风向标，因特朗普提议的政策被视为极其不利于墨西哥。披索稍早涨至一周半高位。

投资者紧张不安，因迹象显示美国民主党总统候选人希拉里和共和党候选人特朗普的支持率逼近。而特朗普的外交、贸易和移民政策立场导致金融市场震荡。

希拉里被视为是维持现状的候选人，而且外界认为她的政策比政治新手特朗普的更可预测。

在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，FBI周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论在距离投票仅剩两天的时候，消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。

但是，尽管希拉里胜选前景升高，但投资者不大可能做出大举押注，因特朗普支持率上升可能并不完全归因于FBI调查。

周二大选投票的初步结果料将于周三亚洲时间早晨开始出炉。

确实，尽管风险资产稍早反弹，但大选结果出炉前市场基调明显谨慎，市场波动性指标VIX指数位于近六个月最高水准。

市场还预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月将升息，此前周五公布的数据显示美国10月非农就业岗位和薪资强劲增长。

香港政府大幅上调物业交易印花税，重手压抑转趋炽热的楼市，蓝筹地产股周一明显受压。恒生地产指数.HSNP大跌逾4%。

汇市方面，墨西哥披索表现最为突出，兑美元劲升1.7%，至18.69，触及10月26日以来最强价位。

亚洲盘初另一个亮点为澳元，澳元兑日圆跳涨逾1%，至79.98日圆。

美元兑日圆一度上涨1%，最新报104.15，欧元兑美元EUR=跌0.5%，至1.10840美元。

“随着特朗普当选的可能性下降，美元被重新买回。但目前为止买气并不活跃，因为若希拉里当选，可能维持防止美元走强的政策不变，且经济前景仍不明朗，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

由于风险偏好全线飙升，债券价格回落，美国和日本公债期货均下跌。美国10年期公债期货周日晚间电子盘交易跌0.3%左右。

避险资产现货金和现货银则各下跌1%。

油价上涨，交易商称油价在上周因基本面疲弱大跌，随后出现投机性买盘。

0119GMT，布兰特原油期货报每桶45.92美元，涨0.34美元或0.75%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.40美元或0.91%至每桶44.47美元。(完)