美元随美债收益率上扬 亚洲股市涨跌不一

路透悉尼11月14日 - 美元指数周一在亚洲市场触及九个月高点，因美国通胀加速和预算赤字扩大的风险推动美国公债收益率上升。这对于许多新兴市场资产是不利因素。

美元/日圆早盘升逾107日圆，触及107.37。欧元/美元触及约1.0773的1月以来最低。美元指数亦触及九个月高点。

特朗普赢得11月8日总统大选，引发美债卖压涌现后，美元即一路劲扬。

美国10年期公债收益率周一攀升至1月以来高位，达2.20%。

根据美银美林，全球债市上周在短短两天内卖压即超过1万亿美元，为近一年半以来最大卖压。

美债收益率跳升，促使资金撤离新兴市场；在此同时，美国与中国爆发贸易战的风险，则打压亚洲市场人气。

“有迹象显示，债券收益率上升以及美元走强，正在造成多米诺骨牌效应，先是拖低最弱的风险资产，然后再转向接下来的其它资产，”德意志银行全球联席主管Alan Ruskin称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.1%，上周五录得7月中旬以来的最低收盘位。

相比之下，因日圆走软，日本日经指数.N225跳涨1.5%，触及九个月来的最高水平。

此外，日本内阁府公布数据显示，第三季经济环比年率为扩张2.2%，远超过市场预期的增长0.9%，也为日本股市带来提振。

E-迷你标普500指数期货周一早盘进一步上涨0.3%。

道琼工业指数.DJI上周累计上涨5.4%，为2011年来最大周度升幅。标普500指数.SPX上周上涨3.8%，为两年来表现最强的一周。

投资者亲睐医药和银行类股，受特朗普在竞选中承诺简化对医疗和金融行业的监管影响。

**即将出现通胀**

公债受到重创，带动30年期公债收益率创下2009年1月以来的最大周线涨幅。

在共和党掌控国会的情况下，特朗普很有可能会实施以赤字支撑的减税和基础设施支出，从而结束持续数年的政策僵局。

如果特朗普落实对进口大增关税并驱逐移民的计划，则对通胀带来的提振作用只会加大。

其结果是通胀预期飙升。

一项衡量未来通胀预期的关键指标上周大涨30个基点，达到2.46%，为2014年底以来最高水准。该指标6月份曾触及1.84%低位。

联邦基金利率期货暗示，美联储12月升息概率超过70%。

然而债券收益率的逐渐上升令金融条件迅速收紧，对政策制定者而言升息时机可能还不成熟。

这是美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五所强调的一点，他称，即便美国经济看似足以应对逐渐升息，但美联储仍在监控美国政府长期借贷成本。

其它方面，新西兰元下跌，新西兰周一发生强震，造成至少两人遇难，当局发出海啸预警。

新西兰元跌至0.7092美元，但跌幅有限，因有传言称重建工作或将对本已强健的经济形成支撑，并降低进一步降息的必要性。

大宗商品方面，强势美元令金价承压，黄金跌0.8%至每盎司1,216.77美元。然而工业金属扩大涨幅，其中铜价涨2.4%。

油市方面，布兰特原油跌0.05美元至每桶44.70美元，美国原油期货跌0.12美元至43.29美元。(完)