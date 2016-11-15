亚洲股市承压 美元接近14年高位

路透香港11月15日 - 美元周二接近14年高位，美债收益率继续上涨，因投资者预计特朗普上台后预期会采取财政扩张政策，其执政期间美国通胀料上升。

这两项因素拖累亚洲货币和股市，尤其是韩国、台湾和印尼。这些市场今年有大量资金流入，6月英国公投脱欧后尤其多。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘初持平，自上周特朗普意外当选美国总统以来已下跌近5%。

澳洲股市跌0.5%，领跌地区股市。港股.HSI小涨，因预期权重股腾讯(0700.HK)将发布强劲获利。

“和其他新兴市场一样，近期港股表现将继续逊于发达国家市场，因美元升值压缩海外投资的价值，”丰盛金融投资组合经理黄国英说。

美元指数周一触及100.22，创去年12月初以来最高，接近2015年12月高位100.51。若升破此处，将可能来到2003年以来最高位。

美元指数周二下跌0.2%至99.915。

美元指数上涨以及美国公债收益率上升引发资本流出新兴市场。外资在11月9-14日期间卖出9,500亿韩元韩股，买入3,974亿韩元债券。

分析师预计，美元短期内将进一步上涨，亚洲将面临更多不利因素。

虽然新兴股市在第三季实现反弹，但他们的表现自上周以来出现了严重的分化，发达国家股市的表现远好得多。

“最新的驱动力量是预期的美国政策组合，”Brown Brothers Harriman在一份客户报告中说。

“大多数经济学家关注的不是美国升息和美联储在某种程度上进一步紧缩的可能性，就是更大规模财政刺激的可能性。我们预期这些政策组合将是一股异常强大的力量，将继续推高美元，”分析师写道。

尽管亚洲市场上普遍笼罩着谨慎气氛，投资者正在瞄准某些机会，比如可能从特朗普放松对金融业管制中获益的香港银行股。

一些投资者也在考虑印度卢比，与其它币种相比，在全球贸易保护主义抬头的情况下，印度卢比的风险相对较小。

外汇市场上，美元兑日圆报107.88日圆，隔夜曾触及五个多月最高水平。波动较小的人民币也跳水至近八年最低水平，报6.8641，此前官方公布的中间价走软。

自特朗普意外胜选引发针对美国公债的大规模抛盘以来，美元一直走强。

市场预期，特朗普承诺增加基础设施支出和减税，会推动美国经济增长并推高通胀率，同时还会令借贷成本上升。受此影响，市场大幅震荡。

美国10年期公债收益率周一升至2.22%，为1月以来的最高水平；30年期公债收益率触及3%。

根据美银美林，上周仅两天的抛售，全球债市便蒸发逾1万亿美元，为近一年半以来最严重大跌行情。

油市方面，布兰特原油期货大体持平，报每桶44.73美元；美国原油期货涨0.81%至43.67美元。(完)